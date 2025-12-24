Giuliana Capursi porta la Farrata a MasterChef: Manfredonia protagonista in TV (VIDEO)

Manfredonia entra nelle cucine più famose d’Italia grazie a Giuliana Capursi.

La concorrente sipontina della quindicesima edizione di MasterChef Italia ha scelto di raccontare la sua terra portando in trasmissione uno dei simboli più autentici della tradizione gastronomica locale: la Farrata, rustico tipico di Manfredonia, trasformato in un racconto di identità, famiglia e memoria.

Con orgoglio e semplicità, Giuliana ha spiegato ai giudici e al pubblico il valore di un piatto che non è solo cibo, ma storia collettiva. Ingredienti poveri, preparazione antica, profumi che parlano di casa: la Farrata è diventata così protagonista di una prova che ha emozionato e convinto, dimostrando come la cucina territoriale possa trovare spazio anche in un contesto televisivo nazionale.

Ultima di tredici figli, Giuliana Capursi porta con sé una storia familiare intensa. Crescere in una famiglia numerosa ha significato imparare presto a cucinare per tanti, trasformando la tavola in un luogo di condivisione quotidiana. Oggi la famiglia allargata conta quasi settanta persone e, come racconta lei stessa con ironia, «si mangia a turni». Una palestra di vita che ha affinato il suo rapporto con il cibo, sempre vissuto come gesto d’amore.

Madre di due figli, Giuliana ha deciso di rimettersi in gioco dopo anni dedicati alla famiglia. A soli 18 anni diventa mamma e interrompe gli studi, ma non accantona il suo sogno: torna sui banchi dell’alberghiero serale e prosegue il suo percorso formativo iscrivendosi all’Università in Scienze Gastronomiche. MasterChef rappresenta per lei una sfida personale e un’occasione di riscatto: «Avanti tutta, cercherò di non deludervi e di viverla giorno dopo giorno», ha dichiarato con determinazione.

Nel piatto di debutto, Giuliana aveva già conquistato i giudici con un omaggio alle sue radici: fave, cicoria e polpo, ispirati ai ricordi d’infanzia legati al padre pescatore e al tradizionale pescato del giovedì. Una preparazione sincera ed equilibrata che ha convinto Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, premiata con un doppio “sì”.

Con la Farrata, Giuliana ha fatto un passo ulteriore: ha portato Manfredonia in televisione, raccontando una tradizione spesso poco conosciuta fuori dai confini locali. Un gesto che ha acceso l’orgoglio della comunità sipontina, che oggi fa il tifo per lei e la ringrazia per aver dato visibilità a “sua maestà” la Farrata.

Il sogno resta chiaro: crescere come chef e, un giorno, aprire un ristorante a conduzione familiare, dove continuare a cucinare con criterio, amore e rispetto. E mentre Giuliana prosegue il suo cammino a MasterChef, Manfredonia guarda avanti con lei, consapevole che, comunque vada, una parte della sua storia è già arrivata lontano.