Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

"NON SO NIENTE" // Incognita Emiliano nella futura Giunta Decaro: “Non ne so niente”
23 Dicembre 2025 - ore  09:32

CALEMBOUR

VINCE ZAMPELLA // Mondo dei videogiochi in lutto: Vince Zampella muore in un incidente
23 Dicembre 2025 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: “Continuiamo la rivoluzione del presepe”

NATALE Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: “Continuiamo la rivoluzione del presepe”

"Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici", afferma il premier

Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Continuiamo la rivoluzione del presepe"

ph Tgcom24.mediaset.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Attualità // Politica //

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un “augurio sincero a tutti gli italiani” per Natale con un video-messaggio pubblicato sui propri profili social. “Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la ‘rivoluzione del presepe’. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”, afferma il premier.

“Voglio rivolgere un augurio sincero a tutti gli italiani, a chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi cerca un momento di pace e voglio farlo ancora una volta di fronte” al presepe, dice Meloni. “Che si creda o no questo simbolo parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita, di attenzione ai fragili sono valori che hanno plasmato la nostra comunità, che meritano di essere custoditi e non messi da parte per moda o per timore, siate orgogliosi della vostra identità, del messaggio universale di amore, di pace che porta con sé”.

“E che questo Natale possa regalare a ciascuno un po’ di luce, calma e forza, che possa essere un tempo per ritrovarsi, guardare avanti con fiducia senza dimenticare chi ha bisogno di aiuto e soprattutto senza dimenticare chi siamo, buona vigilia e buon santo Natale a tutti”, conclude.

Lo riporta Tgcom24.mediaset.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO