Gli auguri di Giorgia Meloni agli italiani: "Continuiamo la rivoluzione del presepe"

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivolto un “augurio sincero a tutti gli italiani” per Natale con un video-messaggio pubblicato sui propri profili social. “Anni fa vi ho detto: prendiamo il pastorello e facciamo la ‘rivoluzione del presepe’. Lo penso ancora. Il presepe non impone nulla a nessuno, custodisce dei valori e rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le sue radici è una nazione che non ha paura del confronto né del futuro”, afferma il premier.