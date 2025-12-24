DESENZANO DEL GARDA – Il Consorzio Tutela Grana Padano annuncia querela dopo la contestazione avvenuta durante il Concerto di Natale nel Duomo di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Secondo quanto riferito, tre attivisti del collettivo “No Food, No Science” avrebbero esposto uno striscione di protesta rivolto contro il Consorzio, sponsor dell’evento. Un gesto che, stando alla posizione dell’ente di tutela, avrebbe superato il confine della critica per entrare nel campo della diffamazione.

A confermare la linea dura è una nota diffusa dal direttore generale del Consorzio, Stefano Berni, che annuncia il ricorso alle vie legali. “Questi sparuti sprovveduti risponderanno in tribunale delle loro azioni diffamanti”, si legge nel comunicato. La decisione – viene spiegato – non riguarda soltanto l’episodio di Desenzano, ma si inserisce in una più ampia sequenza di contestazioni contro il mondo zootecnico e le produzioni di origine animale, con particolare attenzione ai marchi più noti e alle realtà in grado di parlare a un grande pubblico.

Nel testo, Berni affianca alla condanna dell’azione un’interpretazione più generale del fenomeno. “Come abbiamo ribadito nei commenti a tutti gli altri casi di analoghe contestazioni, ci troviamo di fronte a sparuti gruppi che fungono da servi sciocchi o ancor peggio prezzolati di multinazionali, che investono sul cibo sintetico per sostituire il cibo d’origine animale”, sostiene il dg. Parole che alzano ulteriormente il livello dello scontro, spostando il dibattito dalle modalità della protesta al merito delle trasformazioni in atto nel settore alimentare.

Al centro della riflessione proposta dal Consorzio c’è l’idea che il cibo diventerà, nei prossimi anni, un terreno strategico non solo economico ma anche geopolitico. “Pensando ai 10 miliardi di persone che popoleranno il mondo tra appena una ventina d’anni, è evidente che l’alimentazione, già settore economico importante oggi, sarà il business del futuro”, afferma Berni. Da qui, secondo la ricostruzione del Consorzio, l’interesse crescente verso alternative come il cibo sintetico o prodotti considerati eccessivamente industriali.

Nella stessa nota, il direttore generale aggiunge un ulteriore passaggio critico, sostenendo che alcune campagne di protesta sarebbero funzionali a un cambio di paradigma: “Si orientano verso il cibo sintetico, dannoso per ambiente e salute, oppure verso quello fortemente processato, il ‘cibo Monster’”. E conclude accusando presunti meccanismi di finanziamento di collettivi e associazioni: “Per muovere queste pericolose rivoluzioni, si finanziano collettivi o associazioni che diventano strumenti anche ignari per la diffusione di pericolose bugie”.

Il Consorzio collega infine l’episodio di Desenzano ad altre contestazioni già avvenute in passato. Gli attivisti – afferma Berni – “sono dello stesso gruppo che aveva manifestato a Mantova durante Food&Science”, con l’obiettivo di colpire realtà che, secondo il Consorzio, “della sostenibilità ambientale e del benessere animale ha fatto impegni primari della propria attività”.

Resta ora da capire quali saranno gli sviluppi sul piano legale e se gli attivisti replicheranno alle accuse. Nel frattempo, l’episodio riaccende il confronto – sempre più aspro – tra filiere tradizionali, associazioni animaliste e nuovi scenari dell’industria alimentare: un conflitto che, a giudicare dai toni, è destinato a proseguire ben oltre le festività.

Lo riporta l’Ansa.