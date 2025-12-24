Lo credevano scomparso in Germania, viveva nei boschi delle Langhe: ritrovato dai carabinieri

CORTEMILIA – Per mesi, in Germania, lo hanno creduto scomparso. In realtà viveva da tempo in una piccola casetta immersa nei boschi dell’Alta Langa, nel territorio di Cortemilia, in provincia di Cuneo. Protagonista della vicenda è un uomo di 58 anni, di nazionalità tedesca, rintracciato nei giorni scorsi dai carabinieri dopo un allarme lanciato dalla figlia.

La donna, residente in Germania, non aveva più notizie del padre dallo scorso agosto e, temendo per le sue condizioni di salute, si era rivolta alle autorità del proprio Paese. Da qui è partita la segnalazione che ha attivato le ricerche anche in Italia, fino all’intervento dei militari dell’Arma.

Una volta individuato, l’uomo è apparso in buone condizioni e ha spiegato le ragioni del suo silenzio. Non si trattava di una scomparsa volontaria né di una situazione di pericolo: semplicemente non riusciva più a comunicare con i familiari perché, a causa di difficoltà economiche, non era in grado di ricaricare la scheda telefonica, successivamente bloccata.

L’uomo aveva deciso di lasciare la Germania circa due anni fa, scegliendo una vita alternativa, a stretto contatto con la natura. Si era stabilito in una casupola isolata nel bosco, priva di allaccio alla rete idrica, ma dotata di un generatore e di pannelli solari che gli consentivano di produrre energia elettrica all’occorrenza.

Secondo quanto riferito, ha accolto i carabinieri con cordialità, spiegando di aver scelto consapevolmente uno stile di vita semplice e autosufficiente. Non ha nascosto però il rammarico per non essere riuscito a mantenere i contatti con la figlia, rassicurando i militari sulle proprie condizioni di salute.

I carabinieri, dopo aver chiarito la situazione e informato i familiari, hanno fornito all’uomo una nuova scheda telefonica, permettendogli finalmente di ristabilire i contatti con la figlia e porre fine a mesi di apprensione.

Una storia che si conclude con un lieto fine e che racconta, ancora una volta, come dietro una segnalazione di scomparsa possano celarsi scelte di vita radicali, ma non per questo situazioni di emergenza, e come il dialogo e l’intervento delle istituzioni possano fare la differenza.

Lo riporta l’Ansa.