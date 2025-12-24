Il Comune di Manfredonia accelera sul fronte dell’accessibilità: con determinazione dirigenziale n. 2554 dell’11 dicembre 2025 il V Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” ha disposto l’affidamento dei lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche, intervento inserito nella programmazione dell’Ente per rendere più fruibili uffici e spazi pubblici comunali.

Il provvedimento richiama il quadro normativo che impone alle amministrazioni pubbliche di adeguare edifici e percorsi alle esigenze delle persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali, anche attraverso strumenti di pianificazione come il PEBA – Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Nel documento vengono inoltre richiamati gli indirizzi dell’amministrazione comunale, già formalizzati con delibera di Giunta, che hanno definito le priorità e le risorse da destinare agli interventi.

Secondo quanto riportato nell’atto, gli uffici tecnici hanno predisposto un progetto esecutivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche; il quadro economico complessivo dell’operazione è pari a 75.000 euro, con copertura sul capitolo 6585 del bilancio 2025. L’importo stimato dell’appalto, ai sensi del Codice dei contratti, è pari a 57.211,45 euro oltre IVA, comprendendo 23.524,96 euro di costo della manodopera e 1.666,35 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

La scelta della modalità di affidamento è stata inquadrata come affidamento diretto ex art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con stipula tramite corrispondenza (scambio di lettere, anche via PEC). Per l’acquisizione dell’offerta è stata utilizzata la Centrale Unica di Committenza del Tavoliere: attraverso una RDO, è stato invitato l’operatore economico Azzarone Costruzioni Soc. Coop. – Felice Pio Azzarone (P.IVA 03933400719), con sede a Manfredonia. L’offerta presentata quantifica l’esecuzione dei lavori in 56.378,27 euro oltre IVA, per un totale complessivo di 68.781,50 euro.

All’affidamento è stato attribuito il CIG B976B074BF; l’atto dà inoltre conto dell’assenza di conflitti di interesse e della coerenza con i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. La spesa complessiva viene impegnata sul bilancio 2025; la liquidazione avverrà con successivo provvedimento, a prestazione eseguita e previa fattura. Pubblicazione prevista all’Albo Pretorio online e in “Amministrazione trasparente”.