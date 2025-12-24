Edizione n° 5925

BALLON D'ESSAI

HOT // “Hot Natale”. Taylor B: “Altro che panettone, lieve pausa il 24 pomeriggio. A Capodanno completamente prenotata”
24 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

COCA MILIONARIA // Cocaina per oltre un milione di euro nascosta in azienda: due arresti nel Barese
23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, ancora una variazione di bilancio per l’e.f. 2025: 500mila euro

"500mila euro" Manfredonia, ancora una variazione di bilancio per l’e.f. 2025: 500mila euro

Il Comune di Manfredonia ha disposto una variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2025 pari a 500mila euro, con una determinazione dirigenziale adottata il 24 dicembre 2025

Palazzo San Domenico (ph MATTEO NUZZIELLO)

MANFREDONIA. Palazzo San Domenico (ph MATTEO NUZZIELLO)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto una variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2025 pari a 500mila euro, con una determinazione dirigenziale adottata il 24 dicembre 2025 dal Settore IV – Economico-Finanziario.

Il provvedimento, firmato dalla dirigente Maricarmen Distante, rientra nelle competenze attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera e) del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che consente di intervenire sulle previsioni di bilancio per l’adeguamento delle cosiddette partite di giro e delle operazioni per conto terzi.

Nel dettaglio, la variazione riguarda: un incremento in entrata di 500mila euro, iscritto al Titolo 9 – Tipologia 100 – Categoria 99, capitolo PEG 1231; un corrispondente incremento in spesa di 500mila euro, al Titolo 7 – Missione 99 – Programma 01, capitolo PEG 7171.

Si tratta di movimentazioni contabili che non incidono sugli equilibri strutturali del bilancio comunale, ma che si rendono necessarie per una corretta gestione delle operazioni finanziarie transitanti per l’ente. La determinazione richiama il bilancio di previsione 2025–2027, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025–2027, adottato dalla Giunta comunale il 6 marzo 2025.

Nel provvedimento viene inoltre attestata l’assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nel rispetto della normativa anticorruzione e delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO