Il Comune di Manfredonia ha disposto una variazione di bilancio per l’esercizio finanziario 2025 pari a 500mila euro, con una determinazione dirigenziale adottata il 24 dicembre 2025 dal Settore IV – Economico-Finanziario.
Il provvedimento, firmato dalla dirigente Maricarmen Distante, rientra nelle competenze attribuite al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera e) del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), che consente di intervenire sulle previsioni di bilancio per l’adeguamento delle cosiddette partite di giro e delle operazioni per conto terzi.
Nel dettaglio, la variazione riguarda: un incremento in entrata di 500mila euro, iscritto al Titolo 9 – Tipologia 100 – Categoria 99, capitolo PEG 1231; un corrispondente incremento in spesa di 500mila euro, al Titolo 7 – Missione 99 – Programma 01, capitolo PEG 7171.
Si tratta di movimentazioni contabili che non incidono sugli equilibri strutturali del bilancio comunale, ma che si rendono necessarie per una corretta gestione delle operazioni finanziarie transitanti per l’ente. La determinazione richiama il bilancio di previsione 2025–2027, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025, e il Piano Esecutivo di Gestione 2025–2027, adottato dalla Giunta comunale il 6 marzo 2025.
Nel provvedimento viene inoltre attestata l’assenza di cause di conflitto di interesse o di incompatibilità, nel rispetto della normativa anticorruzione e delle disposizioni vigenti in materia di trasparenza amministrativa.