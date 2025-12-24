Edizione n° 5925

24 Dicembre 2025

23 Dicembre 2025

Manfredonia punta sull'innovazione digitale: 400mila euro dalla Regione Puglia

INNOVAZIONE DIGITALE Manfredonia punta sull’innovazione digitale: 400mila euro dalla Regione Puglia

Manfredonia investe sull’innovazione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei dati pubblici

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia investe sull’innovazione digitale e sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella gestione dei dati pubblici. Il Comune ha ottenuto un finanziamento regionale di 400.000 euro per un progetto dedicato alla valorizzazione e all’elaborazione dei dati attraverso sistemi avanzati di analisi.

L’amministrazione sipontina è stata il primo Comune in Puglia a presentare la domanda in occasione del click day dell’11 novembre 2025, riuscendo a ottenere il finanziamento completo del progetto.

Un risultato reso possibile dal lavoro degli uffici tecnici comunali e del Centro Elaborazione Dati (CED), oltre che dal coordinamento politico dell’assessore Matteo Gentile, dell’assessora Sara Delle Rose e del consigliere comunale Matteo La Torre.

L’iniziativa punta a rendere più efficiente l’azione amministrativa, migliorare la gestione delle informazioni pubbliche e favorire processi decisionali basati su dati strutturati, in linea con i percorsi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione promossi a livello regionale e nazionale. Il progetto rappresenta un ulteriore passo verso una Pubblica Amministrazione più moderna, trasparente ed efficace, capace di sfruttare le nuove tecnologie a beneficio dei cittadini e del territorio.

