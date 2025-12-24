Natale al porto di Manfredonia: “Il mio regalo per i gatti randagi”. Tina dona cuccette contro freddo e pioggia (VIDEO)

Al porto di Manfredonia il Natale profuma di sale, vento e piccoli gesti che scaldano più di una coperta. Tra le banchine e le reti, spuntano nuove “case” colorate: cuccette pensate per offrire riparo ai gatti randagi che vivono nell’area portuale. A regalarle è Tina, cittadina di Manfredonia amante degli animali che ha scelto di trasformare gli auguri in un’azione concreta.

Le immagini parlano da sole: una micia nera sbuca curiosa dall’apertura di una cuccetta blu, annusa l’aria, poi si allontana con passo veloce, come a voler controllare se tutto è davvero sicuro. Accanto, un’altra struttura verde è pronta ad accogliere chiunque cerchi un angolo asciutto dove rannicchiarsi. Sono rifugi semplici ma fondamentali, collocati in un punto riparato e facilmente accessibile, per proteggere gli animali dal freddo pungente, dal vento e dal maltempo.

«Caro StatoQuotidiano.it, questo è il mio regalo di Natale per i gatti randagi del porto di Manfredonia: delle cuccette per ripararsi dal freddo e dal maltempo. Tanti auguri a tutti voi e a tutti i nostri amici a 4 zampe!», ci dice Tina, affidando al suo messaggio una doppia carezza: alla comunità e a quei piccoli abitanti silenziosi del porto che spesso passano inosservati.

Chi conosce la zona lo sa: i gatti del porto sono parte del paesaggio, presenze discrete che si muovono tra magazzini e banchine, tra odori di pesce e rumori metallici. In inverno però le difficoltà aumentano: le temperature scendono, la pioggia dura giorni, trovare un riparo asciutto diventa una lotta quotidiana. Le cuccette, in questo senso, non sono un dettaglio: sono una risposta concreta a un bisogno primario.

L’iniziativa ha già acceso commenti e apprezzamenti tra residenti e lavoratori dell’area, perché racconta una Manfredonia capace di attenzione e di responsabilità.