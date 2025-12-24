MANFREDONIA – Un Natale che va oltre le luci e le tradizioni, che interroga le coscienze e richiama alla responsabilità collettiva. È il messaggio affidato ai social dal sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, che in occasione delle festività natalizie ha voluto condividere una riflessione profonda sul significato del Natale e sulle fragilità che attraversano la comunità.
«In questi giorni, nelle nostre città, si è acceso il Natale», scrive il primo cittadino, richiamando le immagini delle strade illuminate, delle piazze e delle case addobbate. Luci che evocano famiglia, festa e speranza, ma che – sottolinea – amplificano anche le emozioni e rendono più evidente tanto la felicità quanto la sofferenza.
Al centro della riflessione, il presepe allestito davanti al Palazzo di Città: una Sacra Famiglia in cartapesta che diventa simbolo universale di tutte le famiglie in fuga, delle vite fragili e delle speranze negate. «Un bambino nato in una terra che oggi avrebbe poche possibilità di diventare adulto», osserva La Marca, collegando il racconto evangelico alle tragedie contemporanee che attraversano il mondo.
Il sindaco sposta poi lo sguardo sulla “nostra latitudine”, su Manfredonia e sulle storie spesso invisibili che la abitano. Ricorda Assunta, vittima di violenze domestiche, che dopo quindici anni ha trovato il coraggio di denunciare grazie al supporto del Centro Antiviolenza; Michele, segnato da una vita di lavoro duro in mare e oggi fermato dalla malattia; Pasquale, anziano e solo, con figli lontani e una memoria che vacilla.
C’è spazio anche per i giovani e i lavoratori costretti a partire: «Francesco, Lucia, Giovanni, Fabio, Simona», nomi che rappresentano un’intera generazione che, finita la pausa natalizia, tornerà al Nord o all’estero per lavoro, «senza dormire per tutto il viaggio, più per rabbia che per nostalgia».
Un elenco di storie che diventa denuncia sociale e invito all’impegno. Per il sindaco, il Natale è il momento in cui ciascuno è chiamato a essere “luce e sussurro nel buio”, ad ascoltare chi non ha voce e a riconoscere che «il problema degli altri è uguale al mio». È un richiamo alla solidarietà, alla giustizia sociale e a una pace che – sottolinea – nasce dalle case, attraversa le strade e arriva in piazza come una rivoluzione silenziosa.
Il messaggio si chiude con un augurio alla città: «Buon Natale e Buon Anno Nuovo, Manfredonia», firmato da un sindaco che sceglie di usare il tempo delle feste non solo per celebrare, ma per ricordare che la comunità si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.
IL TESTO INTEGRALE
“In questi giorni, nelle nostre città, si è acceso il Natale. Nelle strade, nelle piazze, sui balconi, nelle case: quelle luci portano con sé parole come famiglia, festa, tradizioni, doni alle persone che ci sono care, ma portano dentro anche le parole nascita e speranza.
È un momento strano, il Natale. Più di ogni altro periodo dell’anno ci ritroviamo a fare i conti con noi stessi, ad amplificare le emozioni; accade così che siamo più felici o più tristi, che sentiamo più intensamente la nostra felicità o la tristezza altrui.
Nella nostra piazza, davanti al Palazzo di Città, ci sono un uomo, una donna e un bambino in cartapesta: un bambino nato in una terra la cui bandiera sventola sul nostro Comune e che oggi avrebbe poche possibilità di diventare adulto. Intorno a loro pastori, zampognari, il bue, l’asinello, due pecore, tre potenti re, venuti ad accogliere una nuova vita e una famiglia in fuga.
Quante sono oggi le famiglie in fuga? Quante le vite in cerca di speranza a tutte le latitudini del mondo?
Penso alla nostra latitudine: ad Assunta che, sposata giovanissima perché in attesa di un figlio, dopo quindici anni ha trovato il coraggio di denunciare, con il supporto del Centro Antiviolenza, le violenze e i maltrattamenti subiti; penso al suo lavoro di badante senza contratto. Penso alle mani di Michele, segnate dal sale e dalla fatica di un lavoro iniziato sulle barche fin da bambino e che oggi la malattia costringe alla terraferma. Penso agli occhi di Pasquale che, dopo aver perso la moglie, si ritrova a ottant’anni solo, con una memoria che perde colpi e con figli, professionisti, che vivono troppo lontano per sentirli ancora davvero vicini.
Penso a Francesco, Lucia, Giovanni, Fabio, Simona, infreddoliti in attesa di quel pullman che, subito dopo le feste, li riporterà lontano per lavoro a Milano, Torino o più in là, come facevano i nostri nonni, in Germania o in Francia. E so che, per tutto il viaggio, non dormiranno, più per rabbia che per nostalgia.
Penso che, se c’è un momento per essere luce e sussurro nel buio di troppi silenzi, per ascoltare le grida di chi non ha voce, per ricordarsi che “il problema degli altri è uguale al mio”; se c’è un momento per lottare contro ogni ingiustizia, anche quella che non mi riguarda direttamente; se c’è un momento per essere una parola gentile che fa bene a chi l’ascolta, per essere testimoni generosi di solidarietà e costruttori di una pace che inizia da ognuno di noi, dalle nostre case e scende per le strade fino ad arrivare in piazza come una rivoluzione, quel momento è proprio il Natale.