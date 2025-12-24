Nel video di auguri di Giorgia Meloni spunta un presepe “made in Foggia”: l’opera dei maestri presepisti foggiani nel messaggio social della premier

FOGGIA – C’è anche un pezzo di Foggia nel Natale della presidente del Consiglio. Nel video di auguri pubblicato sui social da Giorgia Meloni, tra le immagini che accompagnano il messaggio alla nazione, compare in bella evidenza un presepe realizzato da artigiani foggiani: un’opera firmata dall’Organizzazione di Volontariato Presepistica Foggiana, realtà da anni punto di riferimento cittadino per l’arte presepiale, guidata dalla presidente Maria Perna.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che porta simbolicamente la città capoluogo dentro uno dei contenuti più condivisi delle festività. Il presepe – curato nei particolari e riconoscibile per lo stile artigianale tipico dei maestri locali – sarebbe stato donato a Ginevra, la figlia della premier, diventando così non soltanto un oggetto d’arte, ma anche un segno di radici, identità e tradizione che dal territorio arriva fino al cuore delle istituzioni.

Nel messaggio, Giorgia Meloni ha rivolto un augurio sentito a tutti gli italiani, scegliendo parole inclusive e rivolte a chiunque viva queste ore con sentimenti diversi: «A chi vive il Natale in famiglia, a chi lo celebra lavorando, a chi è sereno, a chi porta nel cuore una preoccupazione, a chi festeggia e a chi semplicemente cerca un momento di pace». Un invito alla condivisione e al raccoglimento, ma anche un riconoscimento della complessità che spesso si nasconde dietro una festa.

Il passaggio centrale del video è dedicato proprio al valore del presepe, richiamato come simbolo capace di parlare a tutti senza imporre nulla: «Il presepe non impone nulla a nessuno, racconta una storia, custodisce dei valori, rende più profonde le radici. E una nazione che conosce le proprie radici è una Nazione che non ha paura né del confronto, né del futuro». Parole che, inevitabilmente, risuonano con forza proprio nel lavoro quotidiano di chi il presepe lo costruisce, lo studia, lo tramanda.

Ed è qui che entra in gioco la Presepistica Foggiana: un’associazione che non si limita a realizzare opere artistiche, ma che nel tempo ha costruito un vero e proprio percorso culturale, volto a preservare e diffondere una tradizione antica. Una tradizione che non è nostalgia, ma identità viva: fatta di manualità, conoscenza dei materiali, pazienza, precisione e, soprattutto, passione.

In questi giorni, infatti, nella cripta della Basilica Cattedrale di Foggia è visitabile la XIX edizione della Mostra di Arte Presepiale, curata come da consuetudine dall’OdV Presepistica Foggiana. L’esposizione, a ingresso gratuito, resterà aperta fino a martedì 6 gennaio 2025, dalle ore 17 alle 21, sia nei giorni feriali che festivi. Un appuntamento ormai consolidato, che richiama cittadini e visitatori e che ogni anno si rinnova con nuove opere, nuove interpretazioni e nuovi dettagli da scoprire.

Quest’anno, inoltre, l’associazione festeggia un traguardo importante: vent’anni di attività. Per l’occasione, i volontari hanno voluto offrire alla comunità un dono speciale: un presepe monumentale che riproduce, in chiave natalizia e con grande cura dei dettagli, uno storico luogo di culto del quartiere Borgo Croci, la Chiesa del Monte Calvario. Un’opera che racconta non solo la Natività, ma anche la memoria di un quartiere e la sua identità, intrecciando fede, storia e appartenenza.

L’impegno dei presepisti foggiani, però, non si esaurisce con la mostra. Durante l’anno sono numerose le iniziative dedicate alla promozione dell’arte presepiale e alla trasmissione del sapere alle nuove generazioni. Tra queste, il progetto realizzato presso l’Istituto Pascal di Foggia, dove gli studenti si sono cimentati nella creazione di piccoli presepi artigianali, oggi esposti accanto alle opere dei maestri: un ponte concreto tra scuola e tradizione, tra creatività e radici.

Nel suo messaggio la premier ha infine sottolineato il valore universale del presepe, richiamandone i contenuti di dignità e attenzione ai più fragili: «Parla di dignità, di responsabilità, di rispetto della vita e di attenzione ai fragili. Sono valori che meritano di essere custoditi». Valori che, grazie al lavoro silenzioso e appassionato degli artigiani foggiani, continuano a vivere e a parlare non solo alla città, ma anche – simbolicamente – all’Italia intera.

E così, in un video di auguri destinato a milioni di visualizzazioni, Foggia si ritaglia il suo spazio: discreto ma significativo. Un presepe “made in Foggia” che diventa messaggio, identità e orgoglio artigiano.

