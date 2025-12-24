Edizione n° 5925

24 Dicembre 2025

23 Dicembre 2025

PNRR, prorogati i contratti di due tecnici comunali: spesa da 29mila euro

PNRR MANFREDONIA PNRR, prorogati i contratti di due tecnici comunali: spesa da 29mila euro

La proroga, valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, comporta una spesa complessiva di 29.100 euro

Manfredonia sostituisce Stato e Regione: Comune finanzia da solo il “fitto casa”

Manfredonia alto - ph Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il Comune di Manfredonia ha disposto la proroga di due contratti a tempo determinato e parziale per specialisti impegnati nei progetti finanziati dal PNRR. La decisione riguarda due architetti già in servizio presso l’ente, coinvolti in interventi strategici come il progetto di Borgo Mezzanone e l’adeguamento sismico di edifici pubblici.

La proroga, valida dal 1° gennaio al 30 giugno 2026, comporta una spesa complessiva di 29.100 euro, interamente coperta da fondi PNRR e senza impatto diretto sul bilancio comunale ordinario.

Secondo quanto motivato nell’atto, la scelta è legata alla necessità di garantire continuità amministrativa e tecnica per il completamento degli interventi nei tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento è stato approvato dal dirigente del Settore Risorse Umane, Tommaso Gioieni, e pubblicato all’Albo pretorio

Lascia un commento

Stato Quotidiano

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

