Sicurezza antincendio: intervento sulla spiaggia “Ultima Spiaggia” per 13mila euro

Un intervento mirato per ridurre il rischio incendi nell’area costiera adiacente al lido “Ultima Spiaggia”. Il Comune di Manfredonia ha affidato il servizio di sistemazione della posidonia (cymodocea) accumulata lungo il tratto di spiaggia confinante con la pineta. L’operazione, che prevede la creazione di uno spazio tagliafuoco, è stata affidata a D’Apolito Francesco, operatore economico locale. L’importo complessivo dell’intervento è di 13.420 euro, IVA inclusa.

Secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale, la decisione si è resa necessaria dopo alcuni episodi di incendio verificatisi nella zona. L’obiettivo è prevenire nuovi rischi e tutelare sia l’ambiente naturale sia la sicurezza pubblica. La spesa è imputata al bilancio 2025.