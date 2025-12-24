Edizione n° 5925

BALLON D'ESSAI

HOT // “Hot Natale”. Taylor B: “Altro che panettone, lieve pausa il 24 pomeriggio. A Capodanno completamente prenotata”
24 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

COCA MILIONARIA // Cocaina per oltre un milione di euro nascosta in azienda: due arresti nel Barese
23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Sicurezza antincendio: intervento sulla spiaggia “Ultima Spiaggia” per 13mila euro

ANTINCENDIO Sicurezza antincendio: intervento sulla spiaggia “Ultima Spiaggia” per 13mila euro

Secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale, la decisione si è resa necessaria dopo alcuni episodi di incendio verificatisi nella zona

Sicurezza antincendio: intervento sulla spiaggia “Ultima Spiaggia” per 13mila euro

SIPONTO ALTO - ph matteo nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un intervento mirato per ridurre il rischio incendi nell’area costiera adiacente al lido “Ultima Spiaggia”. Il Comune di Manfredonia ha affidato il servizio di sistemazione della posidonia (cymodocea) accumulata lungo il tratto di spiaggia confinante con la pineta. L’operazione, che prevede la creazione di uno spazio tagliafuoco, è stata affidata a D’Apolito Francesco, operatore economico locale. L’importo complessivo dell’intervento è di 13.420 euro, IVA inclusa.

Secondo quanto riportato nella determinazione dirigenziale, la decisione si è resa necessaria dopo alcuni episodi di incendio verificatisi nella zona. L’obiettivo è prevenire nuovi rischi e tutelare sia l’ambiente naturale sia la sicurezza pubblica. La spesa è imputata al bilancio 2025.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO