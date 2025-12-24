Edizione n° 5924

BALLON D'ESSAI

24 Dicembre 2025 - ore  11:07

CALEMBOUR

23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Street Control: pianificati i controlli della PL nell'ultima settimana dell'anno a Foggia

VIABILITA' Street Control: pianificati i controlli della PL nell’ultima settimana dell’anno a Foggia

La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le norme sulla sosta

Street Control: pianificati i controlli della Polizia Locale nell’ultima settimana dell’anno a Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Foggia, 24 dicembre 2025 – Come da consuetudine, la Polizia Locale rende note le date, gli orari e le zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari tramite la strumentazione elettronica Street Control nella settimana conclusiva del 2025.

Gli interventi serviranno a garantire il rispetto della normativa sulla sosta e a migliorare la circolazione in alcune delle vie più trafficate del centro cittadino.

Dettaglio dei controlli:

  • Lunedì 29 dicembre, turno dalle 8 alle 14, nelle seguenti strade: Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica, a partire dall’intersezione con Via Arpi e Via Sen. Raffaele Nannarone.
  • Martedì 30 dicembre, turno dalle 15 alle 21, nell’area pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, e nelle strade circostanti: Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.

La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le norme sulla sosta, contribuendo così a una viabilità più sicura e ordinata nel periodo delle festività.

Con l’occasione, gli agenti rivolgono a tutta la cittadinanza i loro migliori auguri di buon Natale e di serene festività.

LASCIA UN COMMENTO