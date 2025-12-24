Street Control: pianificati i controlli della Polizia Locale nell’ultima settimana dell’anno a Foggia

Foggia, 24 dicembre 2025 – Come da consuetudine, la Polizia Locale rende note le date, gli orari e le zone in cui verranno effettuati i controlli delle soste irregolari tramite la strumentazione elettronica Street Control nella settimana conclusiva del 2025.
Gli interventi serviranno a garantire il rispetto della normativa sulla sosta e a migliorare la circolazione in alcune delle vie più trafficate del centro cittadino.
Dettaglio dei controlli:
- Lunedì 29 dicembre, turno dalle 8 alle 14, nelle seguenti strade: Corso Garibaldi, Corso Roma, Corso P. Giannone e Via della Repubblica, a partire dall’intersezione con Via Arpi e Via Sen. Raffaele Nannarone.
- Martedì 30 dicembre, turno dalle 15 alle 21, nell’area pedonale compresa tra Via Duomo e Via Arpi, e nelle strade circostanti: Viale XXIV Maggio, Via della Repubblica, Corso Roma, Corso P. Giannone, Via G. Matteotti e Viale Manfredi.
La Polizia Locale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a rispettare le norme sulla sosta, contribuendo così a una viabilità più sicura e ordinata nel periodo delle festività.
Con l’occasione, gli agenti rivolgono a tutta la cittadinanza i loro migliori auguri di buon Natale e di serene festività.