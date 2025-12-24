Edizione n° 5925

24 Dicembre 2025 - ore  11:07

23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Un augurio sobrio a tutti i lettori: il Natale di StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Attualità // Manfredonia //

In occasione del Natale e delle festività di fine anno, la redazione di StatoQuotidiano.it rivolge un augurio sobrio e sincero a tutte le lettrici e a tutti i lettori della provincia di Foggia, della Puglia e dell’Italia.

Un pensiero particolare va alle famiglie che attraversano difficoltà economiche e lavorative, a chi vive situazioni di fragilità, a chi è malato o affronta la solitudine. In un tempo segnato da crisi sociali e incertezze diffuse, il valore dell’informazione resta quello di raccontare i fatti con rigore, attenzione alle persone e rispetto della verità.

Le festività rappresentano anche un’occasione per richiamare il senso della responsabilità collettiva: la cura del territorio, la tutela dell’ambiente e degli animali, il rispetto delle comunità e del bene comune. Pace e serenità non sono parole astratte, ma impegni quotidiani che riguardano tutti.

StatoQuotidiano.it conferma il proprio impegno a un giornalismo libero, radicato nel territorio e vicino ai cittadini.

Buone feste e un 2025 di equilibrio, responsabilità e speranza.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

