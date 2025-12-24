Edizione n° 5925

BALLON D'ESSAI

"DIFFAMAZIONE" // Grana Padano annuncia denuncia dopo la protesta in Duomo: “Diffamazione”
24 Dicembre 2025 - ore  22:08

CALEMBOUR

COCA MILIONARIA // Cocaina per oltre un milione di euro nascosta in azienda: due arresti nel Barese
23 Dicembre 2025 - ore  22:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vigilia di Natale, Foggia si accende in centro: aperitivi, caciocavallo e panettone (FOTO – video)

VIGILIA FOGGIA Vigilia di Natale, Foggia si accende in centro: aperitivi, caciocavallo e panettone (FOTO – video)

Nel pomeriggio del 24 dicembre le strade cambiano ritmo. C’è chi passeggia senza fretta, chi si ferma a salutare un amico

Vigilia di Natale, Foggia si accende in centro: aperitivi, caciocavallo e panettone

Vigilia di Natale, Foggia si accende in centro: aperitivi, caciocavallo e panettone - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La Vigilia di Natale a Foggia non è soltanto l’ultima corsa ai regali o la tavola da apparecchiare per la cena in famiglia. È, prima di tutto, un rito collettivo che si rinnova ogni anno: la città si riempie, il centro diventa un grande salotto a cielo aperto e la festa prende forma tra luci, passi lenti e incontri improvvisi.

Nel pomeriggio del 24 dicembre le strade cambiano ritmo. C’è chi passeggia senza fretta, chi si ferma a salutare un amico, chi approfitta per scambiare gli auguri con colleghi e parenti. L’atmosfera è quella delle occasioni speciali, fatta di sorrisi e di una familiarità che a Foggia si manifesta con naturalezza: basta incrociare uno sguardo, e spesso parte un “buone feste” anche con chi si incontra per caso.

Bar e locali, soprattutto nelle vie centrali, diventano punti di ritrovo spontanei. L’aperitivo, qui, non è una moda: è una tradizione che si trasforma in appuntamento cittadino. Tavolini pieni, gruppi di amici stretti nei cappotti, calici alzati e risate che si confondono con la musica in sottofondo. In poche ore, la città si scalda: non solo per le luci natalizie, ma per la voglia di stare insieme che contagia chiunque.

E poi c’è lui, immancabile protagonista della Vigilia foggiana: il caciocavallo “impiccato”. Appeso, sciolto lentamente sul fuoco e pronto a diventare una crema filante da spalmare su pane caldo o da gustare al volo, è molto più di un semplice assaggio. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO