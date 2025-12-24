Vigilia di Natale, Foggia si accende in centro: aperitivi, caciocavallo e panettone

FOGGIA – La Vigilia di Natale a Foggia non è soltanto l’ultima corsa ai regali o la tavola da apparecchiare per la cena in famiglia. È, prima di tutto, un rito collettivo che si rinnova ogni anno: la città si riempie, il centro diventa un grande salotto a cielo aperto e la festa prende forma tra luci, passi lenti e incontri improvvisi.

Nel pomeriggio del 24 dicembre le strade cambiano ritmo. C’è chi passeggia senza fretta, chi si ferma a salutare un amico, chi approfitta per scambiare gli auguri con colleghi e parenti. L’atmosfera è quella delle occasioni speciali, fatta di sorrisi e di una familiarità che a Foggia si manifesta con naturalezza: basta incrociare uno sguardo, e spesso parte un “buone feste” anche con chi si incontra per caso.

Bar e locali, soprattutto nelle vie centrali, diventano punti di ritrovo spontanei. L’aperitivo, qui, non è una moda: è una tradizione che si trasforma in appuntamento cittadino. Tavolini pieni, gruppi di amici stretti nei cappotti, calici alzati e risate che si confondono con la musica in sottofondo. In poche ore, la città si scalda: non solo per le luci natalizie, ma per la voglia di stare insieme che contagia chiunque.

E poi c’è lui, immancabile protagonista della Vigilia foggiana: il caciocavallo “impiccato”. Appeso, sciolto lentamente sul fuoco e pronto a diventare una crema filante da spalmare su pane caldo o da gustare al volo, è molto più di un semplice assaggio. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it.

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI