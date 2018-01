Di:

Bari, gennaio 2018. CON recente atto, la Regione Puglia ha impegnato la somma di euro 1.800.000 euro in favore della Italscavi Costruzioni srl, con sede a Campobasso, relativamente alla controversia che si è instaurata tra Regione e la citata srl in merito alla concessione relativa, tra l’altro, alla costruzione e all’avviamento di un Centro pilota per il turismo a Vieste, in località Baia dei Campi (focus).

La Italscavi aveva dichiarato la propria disponibilità a raggiungere una transazione del giudizio, a fronte di un’iniziale richiesta di 3 milioni di euro.

Redazione StatoQuotidiano.it