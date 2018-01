Ex lavoratori Lsu, De Leonardis “Impiegarli nell’Ase di Manfredonia”

Di:

Il consigliere regionale Giannicola De Leonardis ha presentato questa mattina un’interrogazione urgente all’assessore al Lavoro Sebastiano Leo per sollecitare la convocazione di un Tavolo tecnico con rappresentanti della Regione, della Provincia di Foggia e del Comune di Manfredonia, per affrontare la situazione di perdurante inattività di numerosi lavoratori licenziati dal 1° gennaio dello scorso anno, dopo aver prestato gran parte della loro vita professionale al servizio della comunità. Il caso specifico segnalato è quello dei Lavoratori ex dipendenti delle Società che gestivano in appalto, per conto della Provincia di Foggia, una serie di servizi inerenti il decoro e la manutenzione degli immobili di pertinenza dell’ente, a partire dagli edifici scolatici, i quali hanno terminato il loro compito per la scadenza della gara pubblica che aveva determinato l’assegnazione, mai più rinnovata.

La platea interessata, inizialmente composta da 39 persone, rientrava tra gli ex Lavoratori Socialmente Utili in quota all’Amministrazione Provinciale di Foggia dal 1995 al 31 dicembre 2002, sempre con mansioni analoghe. Dal 1 gennaio 2003, sono stati poi trasferiti alle ditte appaltanti dell’Ente: ma dopo l’ultima scadenza indicata, la Provincia di Foggia ha preferito ricorrere alla sola procedura dell’affidamento diretto interessante, in alcuni casi, solo alcune delle società che espletavano precedentemente i servizi erogati.

fonte, articolo completo http://www.foggiatoday.it/politica/lavoratori-ex-lsu-interrogazione-giannicola-de-leonardis.html