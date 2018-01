Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio - http://www.panpers.tv)

Perugia/Manfredonia. UN 42enne originario di Foggia ma residente a Perugia è stato condotto nel carcere di Capanne, in seguito ad un provvedimento restrittivo relativo a una condanna ad un anno di reclusione per maltrattamenti in famiglia emessa dal Tribunale di Foggia – sezione distaccata di Manfredonia nel 2011 e divenuta definitiva nel giugno dello scorso anno. Ad eseguire il provvedimento i poliziotti delle Squadra Volanti di Perugia che hanno rintracciato ieri il 42enne, con la collaborazione del personale del Reparto Prevenzione Crimine nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Questore di Perugia nell’area della Stazione di Fontivegge. Redazione StatoQuotidiano.it Maltrattamenti in famiglia, condannato da Tribunale Manfredonia: in carcere ultima modifica: da

