Mancato smantellamento solarium all’Acqua di Cristo, critica Manfredonia Nuova

Manfredonia, 25 gennaio 2018. ”L’Associazione Manfredonia Nuova esprime il pieno sostegno all’iniziativa della Sovrintendente Dott.ssa Maria Piccarreta di chiedere ai sindaci di Lecce, Brindisi e Taranto di controllare l’avvenuto smontaggio delle strutture balneari autorizzate per il solo periodo stagionale estivo. Non condivide, invece, quanto espresso dal Presidente della Federbalneari, il quale opponendosi a tale richiesta, fa riferimento all’accordo con la Regione Puglia, che consente il mantenimento di dette strutture per tutto l’anno e afferma che gli interessi delle diverse parti sono solo apparentemente contrapposti”.

Lo scrive la Presidente dell’associazione Manfredonia Nuova, Enrica Amodeo, in una nota – ad oggetto “opposizione contro l’inamovibilità delle strutture balneari”, inviata alla sovrintendente della Provincia di Lecce, dott.ssa Maria Piccarreta, alla sovrintendente delle Province FOGGIA -BAT dott.ssa Simonetta Bonomi, all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, al Sindaco del Comune di Manfredonia, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, all’assessore alle attività Produttive e del turismo della Regione Puglia Loredana Capone, all’Assessore all’ambiente della Regione Puglia.

Il testo integrale

“Non condivide, invece, quanto espresso dal Presidente della Federbalneari, il quale opponendosi a tale richiesta, fa riferimento all’accordo con la Regione Puglia, che consente il mantenimento di dette strutture per tutto l’anno e afferma che gli interessi delle diverse parti sono solo apparentemente contrapposti. Per avvalorare la sua tesi chiede di prendere in considerazione il “modello” Manfredonia. Noi cittadine/e siamo indignati, in quanto il mancato smantellamento del solarium in Zona Acqua di Cristo, installato sull’unica scogliera rimasta nel cuore della città, è una scelta politica dei nostri miopi amministratori, in accordo con la sovrintendenza delle Province Foggia- BAT poco o per nulla sensibile alla tutela del bene comune. In merito poi al criterio della conciliazione, invocato dal Presidente della Federbalneari, tra interessi privati e salvaguardia del bene comune, per esperienza sappiamo che quasi sempre si risolve in una sottovalutazione degli interessi collettivi a favore del guadagno di pochi.

Già nell’aprile 2016 come Associazione Culturale e Politica ci siamo opposti alla concessione dell’autorizzazione per l’istallazione del Solarium e poi chiesto almeno di rimuoverlo nel periodo invernale per consentire a noi cittadini e cittadine di fruire della bellezza del paesaggio marino nei mesi invernali. (come emerge dai documenti allegati alla nostra opposizione). Ci conforta il coraggio e l’onestà della Sovrintendente di Lecce che, nonostante il pretestuoso e miope accordo regionale, mostra di difendere la bellezza del paesaggio e l’ambiente. Chiediamo, pertanto, che nel tavolo tecnico con la Regione finalmente si abbia la sensibilità di tutelare gli interessi della collettività e di trovare per il turismo soluzioni più lungimiranti”.

ALLEGATO

RECENTE PROVVEDIMENTO TAR PUGLIA – SOLARIUM / 20.12.2017

