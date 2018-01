Manfredonia-Foggia, sicurezza SS89. Anas apre al M5S “Ok New Jersey”

Di:

Foggia/Manfredonia, 25 gennaio 2018. ”(..) l’intervento di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale, mediante installazione di barriere di sicurezza tipo New Jersey, sul tratto tangenziale di Manfredonia – svincolo di San Giovanni Rotondo della S.S.89 è stato inserito nel piano dei fabbisogni ANAS per la manutenzione programmata 2017-2021”. Così in una nota del 16 gennaio 2018, inviata dal responsabile Coordinamento Territoriale dell’ANAS SpA, Ing. Matteo Castiglioni, a Rosa Barone, consigliera regionale pugliese del Movimento 5 Stelle, in risposta ad una precedente nota ad oggetto “Richiesta barriere di sicurezza S.S.89″.

”Tale intervento di manutenzione straordinaria – scrive ancora l’ing. Castiglioni nella nota inviata alla Barone – per natura tecnica, dovrà essere necessariamente modulabile ed attuabile per stralci. Ciò, compatibilmente con il reperimento delle risorse economiche necessarie. Sarà cura dell’Area Compartimentale Puglia tenerLa aggiornata sulla questione”.

“Continua il nostro interessamento sollecitando, agli organi preposti, la messa in sicurezza della SS 89, strada che collega Foggia a Manfredonia”, aggiunge il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Manfredonia, Massimiliano Ritucci promotore, con il consigliere comunale M5S Gianni Fiore, della citata richiesta inviata all’Anas.

“Stiamo pressando i dirigenti dell’ANAS per un celere intervento”

“Tramite la nostra Portavoce Regionale Rosa Barone, da subito resasi disponibile e sensibile al tema, stiamo pressando i Dirigenti dell’ANAS affinché inizino il prima possibile i lavori d’installazione di barriere spartitraffico New Jersey separando le due corsie di marcia. Tali installazioni, eviterebbero ulteriori attraversamenti pedonali ed inversioni di marcia che in passato hanno dato luogo ad incidenti mortali. Vi terremo aggiornati…”, aggiunge Ritucci.

Nello scorso giugno l’incidente mortale nei pressi dell’Abbazia di San Leonardo

Da ricordare come una missiva all’Anas era stata inviata dai consiglieri del M5S pugliesi già nello scorso giugno, in seguito all’ennesimo incidente sul tratto di strada indicato, con decesso di una coppia di coniugi all’uscita dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara (a tal proposito i familiari della coppia avevano promosso una petizione online per la messa in sicurezza del tratto di strada in questione).

“Ho partecipato ad un incontro presso l’Anas di Bari – aveva detto nello scorso giugno la consigliera pentastellata – nel corso del quale ho fatto presente questo problema al fine di sopperire a tutta una mancanza di accorgimenti che rendono insicura la strada, soprattutto nel tratto a ridosso della chiesa di S.Leonardo. I cittadini da anni lamentano la mancata sicurezza della predetta porzione di tracciato e ho sentito quindi il dovere, come portavoce e rappresentante del territorio, di segnalare tale situazione per tutte quelle persone che quotidianamente per lavoro o svago percorrono la strada in questione”.

Per evidenziare l’urgenza della problematica, da segnalare che stamani, per l’ennesima volta, si è verificato un altro incidente sulla Strada statale 89 che ha visto coinvolto un gruppo di ciclisti in transito in una corsia.

