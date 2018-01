Sangalli Manfredonia, Şişecam ‘sorpassa’ Elliot: nuova offerta

Di:

Monte Sant’Angelo/Manfredonia, 25 gennaio 2018. L’azienda acquirente della Sangalli Porto Nogaro Spa, Sisecam Flat Glass Italy srl (facente parte del Şişecam group member Trakya Cam Sanayii), ha depositato ieri un’offerta per l’acquisto in un unico lotto delle 3 aziende di proprietà dei fallimenti Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A., Sangalli Vetro Satinato S.r.l. e Sangalli Vetro Magnetronico S.r.l., esercitate a Monte Sant’Angelo (FG), nella zona ASI – ex Enichem, “composte dal complesso degli immobili ed attrezzature per la produzione di lastre di vetro float chiaro ed extra-chiaro, di vetro stratificato, di vetro satinato e di vetro coatizzato per il risparmio energetico ed il controllo solare” (in particolare, si fa riferimento al fallimento N. 38/2016, Giudice Delegato dott.ssa Elena Rossi, curatore dott. Luigi Di Fant – al fallimento N. 183/2015, Giudice Delegato dott.ssa Caterina Passarelli, curatore dott.ssa Maria Franziska Fiori – al fallimento N. 185/2015, Giudice Delegato dott. Gianluigi Zulian, curatore dott. Fabio Marchetto).

L’offerta sarebbe stata depositata ieri sera, 24 gennaio 2018. Non risultano recenti sopralluoghi da parte dei referenti Şişecam negli stabilimenti della Sangalli in zona Asi – ex Enichem.

Da quanto appreso, l’offerta della Sisecam Flat Glass Italy srl è migliorativa di circa un 10% rispetto a quella depositata il 19 dicembre 2017 dal Fondo internazionale Elliott. Dunque, pari a circa 12 milioni di euro l’offerta della Sisecam, rispetto a quella presentata dal Fondo internazionale Elliot.

Esclusa dall’offerta la somma relativa all’acquisto del vetro giacente in magazzino, per il quale la Sisecam avrebbe depositato un’offerta pari a circa 2 milioni di euro.

Il nuovo tentativo di asta per l’acquisto in un unico lotto delle 3 aziende della Sangalli, oggetto dei citati fallimenti, dovrebbe svolgersi entro il 31 gennaio 2018.

Sindaco D’Arienzo fiducioso

“La SISECAM – scrive in una nota odierna il sindaco di Monte, Pierpaolo D’Arienzo – è la società che ha già rilevato lo stabilimento ex Sangalli di San Giorgio di Nogaro dove la Sangalli vetro Manfredonia S.p.a. deteneva la maggioranza del capitale sociale”. “Questa ulteriore offerta conferma l’importanza strategica di uno dei siti produttori di vetro più importanti d’Italia e unico del Centro Sud. Un sito che ci auguriamo riesca a ripartire al più presto e ad assorbire tutta la forza lavoro”.

A dicembre il deposito dell’offerta del Fondo internazionale Elliot

Come reso noto dallo stesso sindaco di Monte Sant’Angelo il fondo internazionale Elliott aveva presentato un’offerta – il 19 dicembre 2017 – “per l’intero sito e per tutto il magazzino con un piano industriale che vede da qui a 24 mesi la riapertura dello stabilimento e la ricollocazione di tutti i dipendenti”.

“Dopo 3 anni, un presidio permanente da parte dei lavoratori, il fallimento sancito dal Tribunale di Treviso, le trattative al Ministero dello Sviluppo Economico e le due aste andate deserte, una delle più grandi aziende produttrici di vetro potrebbe ripartire e ricollocare tutti i dipendenti”, aveva detto il sindaco di Monte Sant’Angelo. Mentre per quanto riguarda la Cassa integrazione in deroga, che vede coinvolti circa 200 dipendenti, nello scorso dicembre “la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento in bilancio che proroga di un anno la cassa integrazione in deroga siglata l’11 dicembre con le parti sociali in Regione Puglia.

Deserti finora i tentativi di asta

Si ricorda come era stata fissata per il 30 novembre 2017, alla presenza del Curatore dott. Luigi Di Fant nello studio di Treviso, la procedura competitiva volta all’aggiudicazione delle giacenze di magazzino (vetro) oggetto di vendita ed appartenenti al fallimento “Sangalli Vetro Manfredonia” N. 38/2016 – del Tribunale fallimentare di Treviso, dr.ssa Elena Rossi -, oggetto di offerta irrevocabile di acquisto pervenuta al Curatore per l’importo di Euro 2.000.000,00, cauzionata del 10%.

Gli interessati dovranno far pervenire le loro offerte irrevocabili di acquisto entro e non oltre il giorno 30.11.2017, alle ore 12.00, presso lo

Come invece già ricordato, sono due i tentativi di asta andati “deserti” per la vendita congiunta in un unico lotto delle 3 aziende di proprietà dei citati fallimenti.

focus – Ecco come il Tribunale ha dichiarato il fallimento della Sangalli

La suddivisione del prezzo base

Il prezzo a base d’asta era stato fissato a € 10.429.550,00, e va suddiviso tra il 64,25% (pari ad € 6.701.250,00) dell’azienda di proprietà del fallimento Sangalli Vetro Manfredonia S.p.A.; il 9,45% (pari ad € 985.550,00) dell’azienda di proprietà del fallimento Sangalli Vetro Satinato S.r.l. e il 26,30% (pari ad € 2.742.750,00) dell’azienda di proprietà del Fallimento Sangalli Vetro Magnetronico S.r.l..

Il prezzo base della prima asta era stato fissato a € 14.899.300,00

Il prezzo base della prima asta, per le 3 aziende, era stato fissato a € 14.899.300,00. Ma nessuna offerta era arrivata presso lo studio del notaio Contento, entro la scadenza del 14.03.2017. In seguito ancora un’asta deserta.

