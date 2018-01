Stadio “Miramare”,FI Manfredonia interroga “Fare chiarezza su gestione”

Di:

Manfredonia, 25 gennaio 2018. ”Il Gruppo consiliare di FORZA ITALIA di Manfredonia, visto l’attuale momento di crisi in cui versa il Comune di Manfredonia, tra l’altro sottoposto al rigido controllo della Corte dei Conti, con atto protocollato al n. 35300 in data 4 ottobre 2017 interrogava l’Amministrazione Comunale sulla gestione e la manutenzione della stadio “Miramare”.

Tale interrogazione è scaturita dai seguenti fatti:

Il comune di Manfredonia è proprietario della struttura.

Strutture similari in molte altre città sono fonti di entrate per le casse comunali.

Infatti vengono o gestite direttamente, introitando le somme pagate dagli utenti, oppure date in gestione a terzi, i quali pagano un canone.

La discutibile convenzione stipulata tra il Comune di Manfredoniae la società sportiva “Manfredonia Calcio” è stata revocata.

Allo stato attuale il campo sportivo “Miramare” viene utilizzato, oltre che per partite di privati e per tornei amatoriali ed aziendali, anche da diverse società sportive tra le quali “Manfredonia.

Calcio”, “Accademia Manfredonia” e “Sanctum Nicandrum”, per attività agonistiche;

Oltre alle attività agonistiche dalle suddette società sportive, all’interno dello stadio “Miramare” viene svolta un’attività a scopo di lucro da parte delle società “Manfredonia Calcio” ed “Accademia Manfredonia” relativamente alle scuole di calcio, alle quali i bambini iscritti versano una retta mensile consistente, che è fonte di un lauto guadagno da parte delle suddette società.

Inoltre, all’intero della struttura sono ubicati due bar.

L’interrogazione tendeva a conoscere, in particolare:

. chi gestisce l’impianto?

. chi paga le utenze (Enel, acqua e gas)?

. chi paga il custode?

. chi paga le pulizie?

. chi paga le riparazioni ordinarie e straordinarie?

. che canone paga chi usa il campo sportivo per partite amatoriali?

. che canone pagano le società sportive che utilizzano il campo

sportivo per le attività agonistiche?

. che canone pagano le società che svolgono attività lucrativa di scuola calcio?

. se è lecito, per l’Amministrazione, concedere solo a talune società l’utilizzo della struttura per attività di lucro (scuole di calcio), creando così sperequazioni con altre società sportive che

non utilizzano il “Miramare?

. che fitto pagano i due bar ubicati all’interno della struttura e chi paga le utenze?

. chi incassa i proventi pubblicitari dei cartelloni esposti al campo sportivo?

. esporre cartelloni pubblicitari ENERGAS non è contrario all’orientamento espresso dall’Amministrazione comunale in ordine al progetto di quest’ultima che vede coinvolto il territorio di Manfredonia?

. chi introita l’incasso delle partite del Manfredonia Calcio”?

Ad oggi l’Amministrazione di Manfredonia si è ben guardata dal dare ALMENO UNA risposta a tutte queste domande, probabilmente temendo che traspaia l’utilizzo clientelare della struttura del campo sportivo per accrescere il consenso elettorale (ai minimi storici!) di cui gode, il tutto, chiaramente, a spese dell’intera collettività.

Circolo “FORZA ITALIA” MANFREDONIA