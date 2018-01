Mister stroppa (ph enzo maizzi)

“La squadra sta benissimo, si è visto sabato scorso, è chiaro che bisogna fare punti, ciò è determinante”. Torna ad analizzare il momento rossonero, Mister Giovanni Stroppa, a due giorni dal match in programma a Chiavari. Inevitabile e doveroso esprimere la piena solidarietà nei confronti del Patron Fedele Sannella, da parte dell’intera squadra e staff tecnico: “A nome di tutti i componenti di questa grande famiglia dico che siamo tanto vicini al nostro Patron, confidiamo nell’operato della giustizia e siamo certi che la vicenda si risolverà nel migliore dei modi. A maggior ragione, sono convinto che giocheremo con grande unione, quanto accaduto deve darci ancora più forza”. E sul prossimo avversario, l’allenatore del Foggia spiega: “Affronteremo una squadra che ha una bella identità, abituata a giocare su quel tipo di manto erboso, dal canto nostro abbiamo già dimostrato di riuscire ad esprimerci anche sul sintetico ed è proprio quello che cercheremo di fare sabato prossimo”. Area Comunicazione Foggia Calcio Stroppa: “Gli ultimi eventi ci daranno più forza” ultima modifica: da

