manfredonia alto - ph matteo nuzziello

Di:



Ce stéje, appis’a na zoche,

granjéte, nu cavezone:

u vindezzule u move

e jisse tutte ce lla prosce.

Cj’allarje, ce venduleje,

pére a na bbrutta cose:

chi passe scande e preje,

fé mbressjone, bbrutta cere.

E jisse tutte ce lla gode,

ne nge stéje n’atteme ca pose.

E cj’allonghe… e cj’abbotte…

ma forte arrive na bbotte

e atturn’a zoche ndurcegghjeje,

quése quése ce rombe i zibedeje,

Ce ji tande tande nnarjéte

ca nge pote cchjù sbrugghjé. Pascalonia Il “pantalone” (ovvero Frecone)

Ci sta, appeso ad una corda,/ grandiosamente un pantalone./ il venticello (brezzolina) lo smuove/ e lui tutto quanto si inebria./ Si allarga, sventola,/ sembra un brutta cosa,/ fa impressione (paura), brutto ghigno./ E lui tutto se la gode,/ non vi è un attimo che posa./ E si allunga…e si gonfia…/ ma forte arriva un colpo,/ ed attorno la corda s’attorciglia,/ quasi quasi si rompe gli “zibidei”./ Si è talmente arieggiato (fatto pieno di sé),/ che non riesce più a districarsi. (Rifacimento da P. OGNISSANTI, “U cavezone”, Controre, 1966) U cavezone (cume a ddice: Frecone) ultima modifica: da

