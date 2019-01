“Il bambino con la scatola di scarpe”: a febbraio le riprese del film

Di:

Manfredonia, 25 gennaio 2019. “Il bambino con la scatola di scarpe”: è questo il titolo del nuovo film diretto da Stefano Simone e scritto e interpretato da Daniele Marasco, le cui riprese inizieranno tra febbraio e marzo e si svolgeranno interamente a Manfredonia. Alla loro seconda collaborazione dopo “L’Accordo”, opera sul tema della bigenitorialità presentato al Mercatino Internazionale e che sarà da marzo nei circuiti televisivi, i due si preparano a raccontare l’abuso e lo sfruttamento della prostituzione minorile. Da tempo Daniele Marasco si occupa di temi sociali, in collaborazione con enti e associazioni del territorio come l’ASL, per cui ha realizzato un corto nel 2015 sul disagio mentale. In questo nuovo film indosserà anche i panni del coprotagonista maschile, affiancando nel cast il piccolo Luigi Spagnolo, Rosa Fariello, Filippo Totaro, Antonio Potito. Un progetto autofinanziato, che Marasco spera incontri la sensibilità di tutti.