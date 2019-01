Bollo auto: scadenza

Di:

Tra tutte le imposte previste dalle nostre numerosi leggi, quella che va prima in scadenza è il bollo auto. In buona sostanza, ci si libera prima degli arretrati non versati dell’imposta automobilista che non delle multe, della spazzatura, delle tasse sulla casa, dell’Irpef e persino delle bollette. Questo perché i termini di prescrizione e decadenza previsti per tale imposta sono i più brevi. Una ordinanza Cassazione [1] si occupa di questo delicato argomento: delicato perché sono numerosi gli automobilisti che “dimenticano” di versare la tassa automobilistica. Giusta o meno che sia, però essa va pagata: in caso contrario si rischia di ricevere la cartella esattoriale e, il più delle volte, il fermo amministrativo. L’unico modo per contestare la pretesa di pagamento è dimostrare che si tratti di bollo auto scaduto. Già, ma quando si verifica tale situazione? Cerchiamo di capirci qualcosa.

fonte www.laleggepertutti.it