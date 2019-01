Carnevale Manfredonia 2019: “Strada difficile, ma è il nostro patrimonio”

Di:

Manfredonia, 25 gennaio 2019. «Possiamo tirare un sospiro di sollievo: il Carnevale di Manfredonia si farà»: così esordisce Saverio Mazzone (Amministratore unico dell’Agenzia del Turismo) durante la conferenza stampa per il tradizionale evento. Dopo l’incertezza iniziale e la mobilitazione sui social, anche per il 2019 una nuova edizione del Carnevale vedrà la luce, soprattutto grazie all’intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e del consigliere regionale Paolo Campo.

Accanto a Mazzone il sindaco Angelo Riccardi: «Mi rendo conto della difficile situazione che sta affrontando Manfredonia. Bisogna essere oggettivi: innanzitutto è sbagliata la convinzione per cui il Carnevale sarà possibile grazie ai 50.000 stanziati dalla Regione, sono insufficienti a coprire tutte le spese. L’organizzazione è avviata, ma ciò non significa che abbiamo risolto i problemi di natura economica».

La macchina organizzativa è dunque in moto, ma c’è ancora molto da fare. In un quadro economico in cui il contributo comunale è pari allo 0%, l’Agenzia del Turismo farà leva sulle sponsorizzazioni e sul mecenatismo culturale che da sempre caratterizza l’evento del Carnevale. Verrà richiesto anche un aiuto ai cittadini, grazie all’attivazione di un conto PayPal (per maggiore informazioni, basterà recarsi sulla pagina Facebook dell’evento) e, infine, verrà adottata anche per quest’anno la tassa di soggiorno. Queste per ora le misure adottate per finanziare il grande progetto del Carnevale sipontino, le cui risorse verranno destinate prima di tutto agli operatori e, in seguito, agli ospiti, importante attrattiva per i turisti (i nomi sono tuttavia ancora sconosciuti). Priorità assoluta per gli istituti scolastici: la Sfilata delle Meraviglie rappresenta un unicum nella tradizione carnevalesca di tutta Italia e, in quanto tale, “va garantito a tutti i bambini di poter partecipare senza chiedere sacrifici economici ai genitori”, spiega Mazzone. Uno sforzo richiesto invece ai gruppi mascherati delle associazioni culturali, per i quali parrebbe essere in fase di risoluzione il problema della disponibilità di locali: «Abbiamo condotto già nei mesi scorsi un’analisi di locali da destinare ai gruppi in maschera come laboratori. Questo comporta assumersi l’onere di un canone di locazione. Siamo partiti con un’operazione che punta al ripristino dei locali dell’ex Nautico in tempi brevissimi e abbiamo inoltrato anche una richiesta all’autorità portuaria perché ci possa concedere i locali del mercato ittico».

Un discorso a parte va fatto per i carri, che affrontano due criticità: non solo quella economica, ma anche quella dei tempi ristretti di realizzazione:«Faremo tutto il possibile, ma nel caso la cosa fallisse, vorremmo destinare le risorse a corsi di formazione per nuovi maestri cartapestai e promuovere la realizzazione dei carri durante tutto l’arco dell’anno».

Confermate anche le date delle parate: domenica 3 marzo, martedì 5 marzo per la Golden Night e sabato 9 marzo per la Notte Colorata. Il tutto sotto un unico slogan, “Roba da matti”: «Il Carnevale di Manfredonia doveva avere la sua continuità. Fa parte del nostro patrimonio e in quei giorni il nostro paese si riempie di magia».

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 25 gennaio 2019