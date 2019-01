“Il Popolo della famiglia di Foggia incontra l’Arcivescovo Seccia”

Di:

RIPARTIAMO DAI FIGLI, questo è il titolo della conferenza organizzata dal Popolo della Famiglia dall’ Avv. MARIA LUISA DE CARLO Coordinatrice Regionale Sud e Provinciale di Lecce, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lecce.

La conferenza si terrà a Lecce Sabato 26 Gennaio, alle ore 18:00, presso la sala convegni della Parrocchia San Giovanni Battista, alla via Novara – zona 167/B.

Parteciperà Mario Adinolfi, Presidente Nazionale del Popolo della Famiglia.

Interverrà Sua Ecc. Mons. Michele Seccia – Arcivescovo Metropolita di Lecce.

<Questo incontro – ha dichiarato FANIZZI MIRCO, referente Regionale del Pdf – servirà ad illustrare la Proposta di Legge sul REDDITO DI MATERNITÀ presentata dal Popolo della Famiglia che prevede 1.000 euro al mese, 96 mila euro in 8 anni per tutte quelle mamme che si dedicano esclusivamente alla cura del figlio stesso e della vita della famiglia. Il reddito di maternità diventa vitalizio nel caso in cui in una famiglia nasca un figlio con problemi di disabilità. La Puglia negli ultimi 15 anni ha perso 227.000 unità, l’inverno demografico è una piaga che va estirpata. > e conclude <IL POPOLO DELLA FAMIGLIA È L’UNICO MOVIMENTO POLITICO INTERESSATO ALLA VITA DAL MOMENTO DEL CONCEPIMENTO ALLA MORTE NATURALE, La nostra riforma non è fiscale né economica, la nostra riforma è VALORIALE e con il Reddito di Maternità si intende alleviare un’altra piaga: l’aborto>.

Monopoli, 25 gennaio 2019