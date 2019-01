Seconda bomba in 24 ore a negozi Foggia

Di:

(ANSA) – FOGGIA, 25 GEN – Un ordigno è stato fatto esplodere davanti alla saracinesca del negozio di articoli per la casa ‘Asia Emporio’, alla periferia di Foggia. Si tratta del secondo atto intimidatorio in 24 ore ai danni di un negozio nel capoluogo dauno: nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, un altro ordigno stato fatto esplodere davanti a un negozio che vende articoli per parrucchieri. L’esplosione è avvenuta verso l’una e mezza della scorsa notte e ha divelto la serranda in ferro.

Danni anche agli arredi interni. L’onda d’urto ha fatto crollare la controsoffittatura in cartongesso del porticato adiacente al palazzo sotto il quale si trova il negozio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza nella zona. Con quello della scorsa notte è salito a sei il numero degli atti intimidatori avvenuti a Foggia dall’inizio dell’anno.