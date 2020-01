Calcio. Per il Manfredonia di Lopolito esame Nuova Spinazzola

Manfredonia, 25 gennaio 2020. Arbitrerà il signor Lauriola Pio Antonio (sezione di Foggia,) il match Manfredonia-Nuova Spinazzola, valido per la ventesima giornata del campionato di Pomozione Pugliese Girone A che, si disputerà domenica 26 Gennaio 2020, alle 17.00, presso lo Stadio Miramare.

L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti Garofalo Pasquale e Giordano Domenico (sezione di Molfetta.) Il Manfredonia ha 48 punti in classifica, la Nuova Spinazzola 27. Il morale dei sipontini non è alle stelle a causa del terremoto verificatosi nella guida tecnica della prima squadra, l’esonero di Mister Agnelli ed il subentro del nuovo tecnico Lopolito. Questa però non è una giustificazione, perché, i sipontini dovranno necessariamente vincere la sfida, anche se sarà difficile.

Quadro completo della Ventesima Giornata

United Sly-Grottaglie

Vigor Bitritto-Canosa

Ginosa-Don Uva

Noicattaro-Norba Conversano

Manfredonia-Nuova Spinazzola

Castellaneta-Real Siti

Borgorosso Molfetta-Rutiglianese

FC Capurso-Sporting Apricena