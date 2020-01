Ci siamo. Emilia Romagna e Calabria al voto: tutte le informazioni

Roma. Dalle ore 7.00 alle ore 23.00 di domani voto amministrativo in Emilia Romagna e in Calabria. Un voto al quale si attribuisce un “valore politico nazionale”, come riporta l’Agi

In Emilia Romagna “ci sono 17 liste per sette candidati in corsa: oltre ai due big, l’attuale presidente Stefano Bonaccini in cerca di riconferma per il centrosinistra e Lucia Borgonzoni per il centrodestra (con sei liste a sostegno ciascuno), anche Simone Benini per il Movimento 5 Stelle, l’antivaccinista Domenico Battaglia per il Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità, Laura Bergamini per il Partito Comunista, Marta Collot per Potere al Popolo e Stefano Lugli di Altra Emilia Romagna”.

Si voterà in un solo giorno (dalle 7 alle 23) per il nuovo presidente della giunta regionale – vincerà chi avrà il maggior numero di voti – e per il rinnovo del consiglio regionale, con 50 consiglieri eletti.