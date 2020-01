Foggia, ha malore in attività commerciale: muore donna

Una donna è deceduta a Foggia all’interno di un’attività commerciale.

I fatti

Ieri, 24 gennaio 2020, verso le 12:00, agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti sono intervenuti per la richiesta tramite la sala operativa, presso un’attività commerciale sita in Viale Virgilio, per il decesso di una donna.Sul posto gli Agenti trovavano il medico del 118 che purtroppo, constatava la morte della donna di anni 66 per cause naturali.

Il compagno della stessa riferiva che mentre si trovavano alla cassa per il pagamento degli acquisti fatti, la donna avvertiva un malore al petto e purtroppo nonostante l’intervento tempestivo dell’ambulanza la stessa era deceduta. La salma veniva pertanto affidata ai familiari.