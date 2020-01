Foggia. Il Teatro della polvere a vele spiegate ‘Verso l’isola del tesoro’

Ilviaggia a vele spiegate. Il prossimo appuntamento con la stagione didella compagnia di via Nicola Parisi, infatti, si ispira al celeberrimo romanzo di Robert Louis Stevenson, ma si sofferma sul processo creativo che ha portato l’autore a sognare avventure e mondi lontani. Lo spettacolo –(costola della compagnia nella Capitale), testo inedito di Gianluca Tornese Buonamassa per la regia di Stefano Tornese – andrà in scena i prossimi(ingresso ore 17.30 – inizio spettacolo ore 18) per far vivere (e condividere) un’avventura ad occhi aperti a bambini e adulti.

“Lo spettacolo rappresenta principalmente la storia di uno scrittore che non si arrende di fronte agli impedimenti della vita”, spiega l’autore Gianluca Tornese Buonamassa. “Tra realtà e fantasia si vuole raccontare la vicenda di Robert Louis Stevenson prima del grande successo ottenuto con L’isola del tesoro, ricostruendo parti della famosa avventura piratesca attraverso il gioco dei personaggi. Stevenson rappresenta uno dei tanti artisti che prima di riuscire ad affermarsi si spingono al limite del rischio fino a compromettere anche la propria salute. Ma tenendo sempre fede al proprio istinto e grazie alla perseveranza, anche di coloro che gli sono vicini, riesce a superare quel novantanovesimo scalino che fa la differenza”.

LO SPETTACOLO | Il futuro scrittore scozzese Robert Louis Stevenson è alle prese col romanzo che gli cambierà la vita. Ostacolato da problemi di salute, accudito dalla tenace moglie Fanny e supportato dal severo padre Thomas, Robert salperà i mari della fantasia per ritrovarsi catapultato sulla nave Hispaniola, dove l’astuto cuoco di bordo, nonché pirata in incognito, Long John Silver sta complottando per sottrarre al Capitano Cunningham la mappa che porta dritti all’Isola del Tesoro.

Tra inganni, intrighi, duelli con le spade e pappagalli ladri, il viaggio verso l’Isola del Tesoro metterà a dura prova Robert, il quale dovrà alla fine affrontare una scelta: combattere in nome della giustizia al fianco del capitano o vivere un’avventura e unirsi alla ciurma di pirati? Lo spettacolo, scritto da Gianluca Tornese Buonamassa, vedrà in scena gli attori Giuseppe Mortelliti, Giulietta Bernabei e Sandro Calabrese.

La regia è di Stefano Tornese, musiche originali di Antonio Cicognara. Scenografia di Mariangela Lonigro, costumi di Chiara Romano, grafica e illustrazioni a cura di Alessandra Nuzzi. “Sono orgoglioso di aver lavorato con un cast ‘esterno’ e contento di poter presentare la nostra realtà a professionisti che lavorano stabilmente a Roma e con i quali, mi auguro, poter intrattenere numerose collaborazioni in futuro”, spiega il regista Stefano Tornese, responsabile del Teatro della Polvere – Roma.

Le tematiche affrontate nello spettacolo permettono all’opera di essere adeguatamente apprezzata e compresa sia dai più piccoli, guidati dall’immaginazione e dal divertimento, che dai più grandi. ‘Verso l’Isola del Tesoro’ è un’avventura che conquisterà anche dagli adulti, che saranno in grado di cogliere le sfumature più profonde di una storia tutt’altro che frivola.