Giro d’Italia, tappa foggiana a rischio: “Strade malridotte e pericolose”

Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta con una nota inviata agli organizzatori del Giro, alla Regione Puglia e alla Prefettura di Foggia, ha comunicato che le strade provinciali interessate dalla tappa del 17 maggio,), sono caratterizzate da notevoli criticità, e pertanto non ci sono i presupposti per il rilascio del nulla osta per lo svolgimento della tappa, in quanto è necessario prima effettuare lavori urgenti ed indifferibili per ripristino del piano viabile. Per fare questi lavori occorrono coperture finanziarie che l’Ente Provincia non dispone.

Fonte: Retegargano