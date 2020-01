Manfredonia, un anno fa l’arrivo di Padre Moscone

Il 26 gennaio di un anno fa faceva il suo ingresso a Manfredonia il 127esimo arcivescovo della Chiesa di Siponto-Manfredonia, padre Franco Moscone. Ad accoglierlo in Piazza Giovanni XXIII, il popolo di Manfredonia e di tutta l’arcidiocesi che abbraccia l’intero Gargano, da Vieste a San Giovanni Rotomdo. Nonostante il freddo pungente, una serata di grande festa di fede e di popolo illuminata dalle parole del Presule che lasciavano trasparire quello che poi, durante questi primi dodici mesi di ministero episcopale, ha pienamente confermato coniugando l’annuncio del Vangelo con il dialogo con tutti in una visione realistica del mondo d’oggi.

Proveniente dall’Ordine dei Chierici Regolari di Somasca di Alba, padre Franco come ha voluto essere chiamato, “ha portato uno stile nuovo di vescovo, semplice e diretto, attento ai giovani, proiettato verso il futuro” annota Alberto Cavallini, direttore di “Voci e Volti” il periodico della Curia arcivescovile. Si è messo subito al lavoro percorrendo in lungo e in largo la sua diocesi, incontrando le varie e diverse espressioni di un territorio sitibondo di giustizia sociale, riscatto economico, verità acclarate.

“Sin da subito– evidenzia Annamaria Salvemini in altra pagina di “Voci e Volti” – ha fatto suo l’impegno di combattere la corruzione del potere e la logica partitica di interessi malsani, smascherando false promesse rivolte a chi cerca un lavoro per sopravvivere, a chi vorrebbe distruggere le bellezze di questa terra”.

Padre Moscone ha portato con sé la lunga e intensa esperienza di missionario in Paesi dimenticati, fuori dal mondo, rivelandosi un vescovo di frontiera che non ha esitato ad andare anche oltre quel limite. Ha parlato con un linguaggio crudo e diretto frutto di analisi lucide e profonde della realtà instauratasi a Manfredonia e sul Gargano che ha analizzato in tutte le loro espressioni sociali, economiche e politiche. Padre Franco è una presenza assidua che conforta le popolazioni che ne hanno fatto un riferimento credibile e amato, riconosciuto interprete delle inquietudini che gravano sulla gente.

Imperioso, forte, esplicito, autorevole il richiamo al recupero della legalità: <Educare alla legalità significa prendere coscienza della realtà per quella che è, innescando processi positivi nelle imprese, nelle scuole, nelle associazioni> ha esortato. Non si è tirato indietro dinanzi a realtà scabrose come i tanti episodi di criminalità. <Debbo dirlo con chiarezza che qui esiste una criminalità organizzata forte che sta schiacciando il territorio e la società> dichiarò esplicito. In una pubblica omelia ha bollato come marci i politici che usano la politica per i propri interessi. Ma non manca di esortare al riscatto non solo morale, alla fiducia. E’ diventato virale quel suo “Manfredonia ri-alzati”, una parola d’ordine supportata con tutta una serie di iniziative che coinvolgono la popolazione che risponde sempre più convinta che è possibile ri-alzarsi..

Per l’anniversario del suo ingresso a Manfredonia non sono previste cerimonie particolari, ma solo un incontro di preghiera e di lavoro con i responsabili degli uffici di curia.