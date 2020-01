Matteo Losciale: il destino di un fotografo venuto alla luce in “camera oscura”…

. O meglio, ancora, più tenebrose, entro cui l’incoercibile, proverbiale curiosità si addentra brillandole. E ci ricordano la lucerna di “Psiche” e le scottature di “Amore”, che ambiva a rimanere oscuro, inconoscibile. Ma se così è, per l’artistafotografoè altrettanto preludiante l’essere venuto alla luce, a doglie premonitrici della sua carissima mamma Concetta, nella camera oscura dove il suo amatissimo papà(Geggine) dava vita luminosa ai suoi “negativi”, tirandoli, per arte, in “positivi” ad immagini impresse o “scolpite” su carta. E lì in quella camera oscura di una umile abitazione del Cinema Impero, a loro concessa in dotazione, alla Via Ettore Fieramosca, scivolante sulle glauche azzurrità della fosforescente marina, solcata, a bianche scie schiumeggianti, dal multicolore dei legni e delle vele, appena gonfie da brezze carezzevoli, e fermata dalle sabbie dorate della sua arcuata spiaggia. E’ lì, dicevamo, veniva alla luce, e aprendoli senza vederne e scorgerne, si sa, ciò che lo circondava, fra doglie e “negativi”, che diventavano luminosamente “positivi”, liberando volti e figure ed altro ancora dalle tenebre, e riportarli impressi nella giusta espressività di posture e stati d’animo, e tumultuazioni psicologiche, che fanno parte dell’immensa e misteriosa galleria di sensazioni e atteggiamenti, gioiose esternazioni, paure e finzioni fittizie e veritiere. Il tutto stampato su carta, ma colto con lo scatto artistico.

E Matteo, figlio d’arte, del tanto noto “Geggine” Losciale, che prorompeva alla luce la sera, del 22 settembre 1947, dalla “camera oscura” della vita a quella dell’arte fotografica, intesa a ritrarre l’esistenza che fluisce. Sin da bambino ed oltre accompagnava il suo papà nelle scorribande ritrattistiche dell’intera Manfredonia, impressa in foto splendide, nel bianco e nel nero, e si “dipingevano” nel contrasto accordante dei due soli colori, per luci colte ad evidenziare contorni ed espressività e tratti e fisionomie, e il “di dentro sentire”, fissati per scatti calibratissimi, autentiche “dagherrotipie” di vita. Matteo, al seguito del padre, girava per l’intero abitato, fissando su lastre e negativi, il tessuto economico e sociale in tutte le varie sfaccettature, ed usi e tradizioni e feste ed eventi e cerimonie e giochi e faccende e lavori e paesaggi con la macchinetta a tracolla, sempre pronta per scatti, e flash e lampi e clic studiati e liberati ad arte.

Ci piace, di tal proposito, riportare alla mente un episodio, ben descritto e raccontato dall’apprezzato disegnatore satirico (affermato, anche nell’oltre cittadino, e riconosciuto in quello nazionale) Francesco Granatiero, che rievocava, nel II volume “Immagini di Vita e di Storia” di Manfredonia e del Gargano del Losciale, in bello stile, il Matteo ragazzetto al seguito del padre “Geggine”, in servizio fotografico al Molo di Levante di Manfredonia, durante una visita dell’allora Ministro della Marina Mercantile Angelo Raffaele Jervolino, genitore della Rosa, più volte Ministra, e poi Sindaca di Napoli. Alla domanda chi fosse il fanciulletto, che riforniva, in assistenza, borsa a tracolla, e perché mai, in un giorno di scuola, non fosse tra i banchi. E alla risposta di Gino Losciale, che, padre di dieci figli, mandasse, per necessità, Matteo a scuola solo tre volte la settimana, lasciandosi accompagnare dal figlioletto nelle scarpinate fotografiche, e nel delicatissimo lavoro di arte in camera oscura. Il Ministro, riporta ancora il Granatiero, con piglio sentimentale, da “Libro Cuore”, invitava, benevolmente, a permettere al piccolo Matteo la frequenza, da tre di allora, a quattro giorni settimanali. Di quell’episodio, raccontato dal Granatiero, simpaticamente toccante, ne è prova una missiva dell’allora Ministra dell’Interno Rosa Russo Iervolino, datata al 05/07/1999, la quale ringraziando vivamente il Nostro gli riferiva, che la foto del 1959 ritraente l’allora Ministro Angelo Raffaele Iervolino ed il piccolo Matteo Losciale, era conservata nella parte più riservata della casa, fra i ricordi più belli e affettuosi, alla quale, affezionato com’era, non mancava mai di guardarla.

La parte conclusiva dell’appena citata lettera si conclude con queste parole: […] Come vede, in certo qual senso, lei fa parte della famiglia, perché una foto fatta da suo padre a mio padre è dal 1959 nella casa dei miei genitori e nel posto più riservato di essa […] […] Mi commuove davvero che lei per quarant’anni abbia conservato questi ricordi. Immagino che il ragazzino che in modo tanto serio portava la borsa professionale ed al quale mio padre tirava la punta del naso, sia ora una persona grande e certamente sensibile e buona. […] Nel prossimo avvenire, Matteo, nel 1959, ragazzo appena undicenne, vinse il concorso fotografico, indetto dalla rivista “La Domenica del Corriere”, avente come direttore il celeberrimo Indro Montanelli con l’opera “Siccità”, di tutto punto, all’insegna della migliore e fantastica arte del magico neorealismo, in allora imperante per il Maestro De Sica ed altri registi del tempo. Taniche (anglo-americane), conche, secchi, e recipienti vari, per lo più in alluminio, o in stagno zincato e altro ancora, distribuito in distesa metallica, frammezzata da anfore, orci in terracotta, pronti ad essere riempiti, in perenne conflittualità di ordine di arrivo, da un camion cisterna non bastevole per tutti. Ma, negli anni, all’insegnamento di suo padre Gino, Matteo da autodidatta, “istruito – diplomato” nell’arte fotografica, dall’arte paterna, continuava l’attività con il “Bianco e Nero”, sulla scorta di quanto appreso, e di molto già, da lui sperimentato, “sguinzagliato” per la Città a ritrarre, ad “esercitarsi”, ad accettare le nuove sfide del “Colore”, e a superarle con rapidi scatti visivi, ad evitare le insidie, i tranelli e addomesticarli in convergenza di armonie del colore e dei colori, insite, ma complicate da cogliere, concordanti, in quel “qualcosa” sempre sfuggente, e da saper imprimere nello scatto, in quelle frazioni di attimi.

A cogliere, così, le sue “magie”, per misteri artistici di luce, colta carezzata, soavemente, nel frangente fulmineo del comporsi e dello scomporsi, e del ricomporsi in un meccanismo “divino”. Anzi, Matteo Losciale si costruisce nella rivisitazione commossa degli eventi, episodi, incidenze occasionali, che ne hanno rivelato e, col tempo, forgiato il suo acuto spirito di osservazione della realtà, addentrandosi, da artista nell’ “arte della luce”, che si fa cogliere, e la si imprime, e la si fissa, e la si dipinge, in un misterioso materializzarsi della coloristica, per confinamenti e sconfinamenti, e dilagamenti a frenature, in un andirivieni commisto.

Armonie perfette di luce, catturate per dolcezza di clic calibratissimi, premuti, nella frazione precisa di attimi sfuggenti, nell’evanescenza del loro scorrere inseguiti. E Matteo, artista della foto, mai saturo e sempre famelico di conoscenze, a penetrare nel gran Mistero dell’Universo, si rivede bambino “innamorato” al seguito di suo padre. E ne rivede la storia del suo amatissimo papà, divenuto grande fotografo, quasi, “caso predestinato”, frequentante la storica Farmacia di don Giuseppe Murgo, amante della Fotografia e, nello sviluppo, in camera oscura della Farmacia a Corso Manfredi, servirsi, allora, per un certo periodo di tempo, di un anziano napoletano. E’ lì, che papà “Geggine” apprendeva, con voglia molto intensa, i primi “segreti” della camera oscura, a rendere servizi fotografici agli anglo-americani, qui di stazza, nel periodo di Occupazione. E, quando, poi, l’anziano fotografo napoletano lasciava la nostra Manfredonia, forse, in un momento di incommensurabile nostalgia per la sua Napoli, “Geggine”, col figlioletto Matteo, si avviava e si addentrava nei meandri dell’arte fotografica. E non solo per sbarcare il magro lunario di una prole di ben dieci figli. Ma era, soprattutto, e solamente, e nient’altro, che smisurato, appassionato desiderio di scrivere “storie fotografiche” a spingere Gino Losciale a studiare-studiarsi la Fotografia come arte, a cui pervenire con grande passione e fantasia, e amore di ritrarre e penetrare la realtà, e quello che vi è oltre…

E Matteo, bambino, fanciulletto e ragazzetto, a seguire il papà con gli occhi dell’incanto, nel desiderio tanto vivo di apprendere e apprendere, continuare e continuare a migliorarsi con studiatissime possibilità ficcanti, a “bisturi di flash” nelle immagini, in “navigazione” perenne nel “mistero della luce”, che forma e sforma il reale, nelle sue particelle fluttuanti, nel loro naturale pigmentarsi, Matteo losciale, formatosi fotografo d’arte, nel “Bianco e Nero” alla “scuola” del padre, prima da “alunno”, nei primi anni ’70 del secolo scorso, col matrimonio con la consorte Rachele, prendeva, in autonomia, da solo, e sempre da solo, a continuare, a sperimentare, a provare e riprovare, a perfezionare il suo cliccare, allinearlo e tenderlo, scoccarlo ad “accalappiare” felicemente il “magico” frangente dell’arte fotografica, nell’esercizio artistico di crescita personale, volta alla sfida della “perfezione”, in un avvincente “braccio di ferro” con la forza sfuggente e misteriosa della “luce”, nel suo rapido ondeggiare a svariatissime oscillazioni, a repentini cambi e mutamenti, ruotanti nel magico vortice della sua intenzione “pittorica”, dalle sue aeree, prodigiose, molteplici, inafferrabili, ineffabili “tavolozze” di etere girandolanti nello smarrimento del suo “eterno pallore”.

E, così, che Matteo Losciale, compagnato della sua inseparabile macchinetta fotografica, artista della Fotografia, sempre in giro, con lo sguardo, perso nell’immaginario, con le framezzanti: passione, estro e amore viscerale, di “innamorato”, votato a “tener serenate” melodiose, e poetici “canti” alla sua “amata”, a quella Manfredonia, che, “musa auspice”, la sua dilettissima moglie Rachele (Lina), il Nostro ha cantato, a suoni di “magici clic”, risuonanti ovunque, per catturare dolcissimi momenti, fermati nel loro scorrere, e portati ad esistere su carta fotografica, come “storia” di “affreschi poetici”, a ricordare, a non dimenticare, in afflato visivo, momenti stupendi, ritratti nel “lampo visionario”, che squarcia il buio di realtà svirgolanti. Conseguendo, innumerevoli premi nei vari concorsi fotografici, fra cui la medaglia d’oro con l’opera “Il Calzolaio”. E, così, che l’artista della Fotografia Matteo Losciale, grandioso nel suo “magico” ritrarre, ci fornisce, anche, attraverso due poderose pubblicazioni, in pregevoli volumi, “Immagini di Vita e di Storia” di Manfredonia e del Gargano, ci presenta tante mirabili foto, fra le tante, le sue moltissime “cartoline”, che fermano e sfidano il Tempo, in uno splendido spaccato, poetico anche, della sua Manfredonia, sconfinando, poi, anche nelle “Poesie del Gargano”. E ci vedi le albe rosate, di qualche nube chiazzate, e i tramonti con i suoi rosa ombreggiati. E le barche, che fanno ritorno al capolino del sole, nel tramonto, che spegne e sconfina nello stellato. E ci vedi tanti mestieri antichi, in estinzione, per dire non già più in vita, fissati nel loro verismo poetico, strappati alle tenebre dell’oblio. E così giuncai e canestrai e stagnini, e calefati, tesi ad arcuare legni e nel loro minuzioso calafataggio, calzolai e molatori e molaforbici e rappezzatori di reti per la pesca, e tosatori di pecore e tanti altri mestieri di arti e artieri, in bella galleria, per intenzioni storico-artistiche, sfilano ai nostri occhi per lampeggiante incanto visivo. Tante sono, in reportage assai pregevoli, le scene di vita di quella Manfredonia popolare, dal piglio pittoresco.

A vederci, così, popolane, donne statuarie, intente, nel caldo sole, o all’ombra di bianchi sottani e poetici mignani, adorni di penduli gerani, nel borgo antico, “a feje u rutille”. Sedute a ruota, a confabulare e pettegolare, dare così, piacevolmente, “spallate” alle fatiche e alle miserie. Tutte, così, magistralmente ritratte e fermate dall’artista Matteo Losciale, in veste di “poeta” per azzeccate fotografie. E, via via, suggestivi reportage fascinosi di scene di vita, con un’anziana china ad aprire aculeati ricci di mare, sfidando acuti pungiglioni; ed altra ancora a filare, come candida lana, i suoi lunghi, canuti capelli, e tesserne miriadi di trecce e treccioline, per tenerli in bella e ordinata crocchia sul viso rattrappito dagli anni, ma tanto vivo in espressività popolaresca. E che dire, poi, delle sue “nature morte”, che diresti pure “foto-litografate”. Ma sono su carta fotografica, stampate ad arte. E ci scorgi e ci guardi campi di grano a spighe dorate, a reste pungenti, recline, e ci immagini chicchi e chicchi, ormai maturi. Ma ci sono, pure, cicale di mare, “digrignanti”, in una luminosità soffusamente dorata, in contorcimenti convulsi, a combattere di chele e aculei contro “nemici” invisibili e fuor di portata.

Nature morte, fissate nel loro vivere di morte prossima, contro cui non possono altro che rivoltarsi, vorticosamente ribelli contro il “nulla”. Però, poi, in fantastica mostra con scatti formidabili, le varietà ittiche del Golfo della ridente e soleggiata Manfredonia, con le rosate triglie, autentiche “regine” del mare, con spari dal collo grosso e grasso, e scombri striati d’azzurro-mare, crostacei e mazzancolle, merluzzi dalle bianche carni, appena celate da quel poco di rossastro sulla liscia cute. E così marmore e testoni e tracine sode e gustose nel loro groviglio di spine “velenose”; e ancora polpi mollici con tentacoli rossastri e ventose appiccicaticce. Un ittico spettacolo nella bellezza di luci convergenti. Anzi stupende, nelle foto, a fissare merluzzi boccheggianti nel loro colore bianco, quasi invocassero aiuto nel loro trapassare di mare e di vita, in collettiva espressionistica. Bensì, così, carpite e portate in regesto di immagini per cronologia storica, e trasferirle e renderle “a-temporali”. Tant’è grande l’arte del Nostro per trasfigurazioni estemporanee. Sebbene non sono poi in oblivione la connotazione, dicevo, storica di realtà, vissute con l’incanto affattucchiante. Scene, così, e scene, e immagini e volti e paesaggi e mestieri antichi, piombati nel buio, dimenticati, non più in uso per l’impoetica, frettolosa frenesia del modernismo industriale, banalizzante in tutto, o per la gran parte. Ma non sfugge a Matteo il tutto, che scivola nel gran buio degli abissi della estinzione. Memorie, sprofondate nel sonno e “risvegliate” dai suoi formidabili scatti. In quell’universo visivo ci scorrono carnevali con le loro scorribande mascherate, folleggianti nel gran nuvolo di sorrisi, di coriandoli, nel multicolore del buon umore e della liberazione, in festose spensieratezze e burle esilaranti.

Ma, sempre e poi sempre, troneggianti le Madonne, e quella di Siponto, e la Sipontina, la Madonna dagli occhi sbarrati, anche a viso impallidente per tradizione e legenda fideistiche. Ritratte nel loro sguardo Materno, rassicurante, e la Beatissima Vergine di Siponto nelle maestose processioni, fra ceri baluginanti e quelli spenti da spifferi e venticelli, pronti a riaccendersi da altri, per non oscurare “preghiere e canti e speranze”. Tuttavia, l’insieme, in mia modesta narrazione, non va a scomparire, restando il tutto impresso dall’arte fotografica di Matteo Losciale, che ha trovato e lasciato nel figlio Luigi il continuatore, altrettanto bravo a tramandare le “magie” fotografiche, nel laboratorio di Via Palatella, 66, già prima sede del padre Matteo. Luigi, l’unico, fra tutti i nipoti del capostipite “Geggine” a perpetuare in brillante continuazione, il fantastico “clic” di un’arte, che si prolunga di vita splendida. “Geggine” l’iniziatore, Matteo figlio il continuatore, e Luigi nipote, ancora oggi, a continuare l’arte, a mirati scatti fotografici, per verismo favoleggiante di reportage storico-poetici. Quella e questa, dicevo, dei “Losciale”, così configurata nella “cattura della luce”, che dà forma armonica alle sterminate “colonie” del colore. S’intende…

A cura del Professor Lorenzo PRENCIPE

Fotogallery © Matteo Losciale (Tutti i diritti sono riservati. E’ severamente proibita la riproduzione, anche parziale, delle presenti foto)