Napoli Juve, Sarri “Sarà una partita difficile, loro ottima squadra”

Archiviata la parentesi della Coppa Italia, la Juventus si rituffa nel clima del campionato. Domani sera i bianconeri sono in scena al San Paolo, ospiti del Napoli. Oggi, in conferenza stampa, Maurizio Sarri ha presentato la partita. «Per me è una gara particolare, ma non bisogna correre il rischio di spendere energie per un aspetto personale. L’obiettivo collettivo è quello di giocare un match di alto livello per cercare di portare a casa punti».