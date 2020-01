Nick Petruccelli, l’artista della Shoah, ritorna a Roma

il 31 gennaio prossimo, alle ore 18.00

Via Aldobrandi, 16

fino al 24 febbraio

, l’artista poliedrico di San Marco in Lamis, torna di nuovo ad esporre a Roma. Questa volta lo fa, grazie all’della Capitale, presieduta da(presidente onorario:) . Sodalizio, quest’ultimo, che da tempo si occupa dei suoi corregionali illustri in ogni campo. La mostra ha come titolo “Immaginare l’orrendo”. Tanto a significare la crudezza antiumana e feroce dellache l’artista, amante del linguaggio primitivo nudo e crudo, bene si esprime nelle sue opere, spaziando e raffigurando, senza essere viziato dalla ideologia, le brutture più estreme dell’umanità. Non a caso si occupa anche delle testimonianze, altrettanto orrende delle foibe, allorché moltitudini di uomini, donne e bambini, vengono sotterrati vivi nelle profondità della terra. L’inaugurazione della mostra, a quanto si legge in una locandina, avrà luogo, presso la sede dell’associazione medesima di. La stessa resterà in mostra. Oltre ai padroni di casa, interverrà all’evento inaugurale, architetto, docente e critico d’arte. Tanto in rappresentanza anche dei. Attivo sodalizio, come noto, attualmente presieduta e diretto da(presidente) e da(vice).

Come si accennava la mostra in parola comprende una quarantina di quadri e sculture realizzati, a partire dal 2005 dal succitato artista, dedicate non solo alla Shoah, ma anche ad altre follie umane, come le foibe. Con questo, a quanto si legge al riguardo, quasi a voler rimarcare la convinzione che la disumanità può assumere molte forme e anche molti connotati ideologici. Con il medesimo materiale e tema , l’autore ha allestito periodicamente mostre in particolare nelle scuole, alla Biblioteca di San Matteo e nel Capoluogo dauno. Lo ha fatto per sensibilizzare e far conoscere alle nuove generazioni la Shoah, considerato uno dei drammi più terribili nella storia dell’umanità. E questo affinché possano costruire un’umanità nuova.

Alcune opere già sono state esposte lo scorso anno nel “Giorno della Memoria”, presso il Museo della Schoah della Capitale, ubicato in via del Portico d’Ottavio, 29, ricevendone un lusinghiero successo di critica e di visite, nonostante l’esigua entità. A quanto appreso l’insieme si avvale, a corredo, di un opuscolo che riproduce le opere, accompagnandole con una ricca antologia critica. Anticipando il suo articolato discorso inaugurale, il Piemontese fa sapere che il Petruccelli per ciò che riguarda il tema e l’ispirazione artistica, si avvicina ai grandi artisti di ogni epoca, testimone di altre crudeltà di guerra, come Goya, Picasso di Guernica, Otages di Fautrier, le cui opere , a loro modo e in uguale misura, scuotano gli animi. “Petruccelli – nota il critico – usa tecniche moderne, ma si esprime con un linguaggio antico, che si esplicita attraverso quel pathos che si sprigiona negli scarni volti delineati dai tratti neri che meglio esprimono la sofferenza di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini”.

Si fa presente, infine, che le visite vanno prenotate per appuntamento al 3494492453.

A cura di Antonio Del Vecchio

Immaginare l’orrendo – Il sonno della ragione genera sempre mostri

Parafrasare quanto disegnava e scriveva Goya, che delle guerre e delle loro terribili conseguenze era stato testimone diretto, non vi sembri fuori luogo ed eccessivo. Erano tempi quelli, in cui i conflitti dopo l’uso di fucili e cannoni si chiudevano nella carneficina dell’arma bianca. Così oggi il genocidio nazista ed i massacri che le opere di Nick Petruccelli presentano, sono un tributo dell’Arte a quella memoria testimone di grandi tragedie che in Europa e nel Mondo intero vacilla, se non proprio viene rinnegata da negazionisti travestiti da storici o pseudo statisti.

Da secoli l’Arte pittorica e quella visiva in generale, non vestono più gli abiti della sola estetica fine a se stessa. Prima ancora di Goya ci sono stati altri importanti esempi come quello di Rubens che ha trattato dell’atrocità derivate dalla guerra in quel grande capolavoro che è Le conseguenze della guerra, a cui si possono aggiungere molti altri, qui noi citiamo solo il Picasso di Guernica, e gli Otages di Fautrier, sono solo due dei tanti artisti che in quello che è stato definito il secolo breve hanno raccontato delle atrocità della guerra e dei suoi collaterali effetti. Autori e opere che si possono unire alle testimonianze dirette provenienti dai campi di concentramento nazisti, a quelle di artisti e non, che possiamo definire le radici da cui poi sono germogliati i dipinti di Petruccelli.

Nessun artista, che tale si possa definire, può esimersi e rimanere distaccato ed in silenzio senza denunciare la malvagità della violenza e della guerra. Ma in queste opere oltre alla guerra troviamo anche il veleno che obnubila le menti: il razzismo. Un veleno che genera quella malattia che ha ucciso e uccide fisicamente e psicologicamente donne, uomini e bambini.

Opere che a ragione devono scuotere i nostri animi e le nostre menti, un compito che l’arte fin dalle sue primordiali origini ha svolto e deve continuare a svolgere. Il tema è stato trattato da Petruccelli a partire dal 2005, e ha in queste opere una sequenza di momenti in cui era scandito il tempo di quell’umanità violata negli animi e nei corpi. Dall’arrivo nei campi alle varie fasi di smistamento nei blocchi e poi, al terminare di un nuovo “Calvario”: i forni crematori. Petruccelli usa tecniche moderne, ma si esprime con un linguaggio antico, che si esplicita attraverso quel pathos che si sprigiona negli scarni volti delineati dai tratti neri che meglio esprimono la sofferenza di quelle donne, di quegli uomini e di quei bambini. Un nero dominante in tutte le opere, il nero che da sempre è simbolo di morte. Ci sono solo alcuni sprazzi di rosso che segnano gli stendardi delle svastiche naziste, quelle croci uncinate che hanno significato la morte di milioni di innocenti, sono una doppia bestemmia contro l’umanità: per la morte che hanno dato e per l’antico segno di luce che nell’antichità esse avevano avuto.

E a ragione Katia Ricci, così ne descrive l’opera: “ […] i temi della vasta produzione di Nick Petruccelli, sia che si tratti di pittura o di scultura in marmo e legno, o di assemblaggi di materiali di scarto sono sempre forti, aspri come pugni nello stomaco. Le sue opere sono come una discesa agli inferi o nelle zone più oscure e indicibili dell’umanità, apparentemente senza riscatto e senza speranza”.

Spesso sono volti e corpi che sono inseriti in reticoli spinati e caselle quadrate, come di una sorta di scaffalatura occupata da una “merce” che non è cosa umana, ma solo oggetto di sfruttamento e di sperimentazione. Reticolati spinati, ruote dentate, cinghie di trasmissione di una fabbrica della morte purtroppo generati e messi in opera da menti “umane disumane”, mi si permetta l’ossimoro.

Ciò che Petruccelli ci ha dipinto è qualcosa che è realmente esistito e che ahinoi purtroppo ancora non viene reciso, se ancora oggi la Memoria di allora viene messa in discussione non solo nelle aberranti teorie negazioniste, ma nei casi concreti delle recenti guerre di pulizia etnica e nel risorgere di movimenti cosiddetti sovranisti, i quali al pari dei nazisti bestemmiano col prendere in prestito il Gott mitt uns, usando il tema delle radici cristiane per legittimare la disumanità del razzismo che è ignoranza violenta.

Gianfranco Piemontese

Foggia 12 gennaio 2020