Ospedale Manfredonia, riapertura termini per incarichi direttore ortopedia, medicina interna e chirurgia generale

, 25 gennaio 2020. Attraverso il suo Direttore generale, l’Asl Foggia aveva rilanciato la problematica: c’è un’annosa carenza di personale medico nei presidi della Provincia. “Questa direzione generale, dal suo insediamento ad oggi – aveva detto il Dg– ha attivato più di centoventi procedure selettive, sia a tempo indeterminato che determinato, cosa che non era mai stata fatta prima d’ora e che forse avrebbe potuto ridurre le criticità ed evitare un fenomeno che in questi ultimi dieci anni ha visto i nostri medici stabilizzarsi addirittura presso ASL di altre regioni”.

La carenza di personale medico interesserebbe, in particolar modo, “le discipline di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Pediatria, Ortopedia, Anestesia, Psichiatria, Ostetricia e Ginecologia”.

“Nonostante le innumerevoli procedure concorsuali, non si è riusciti a colmare il fabbisogno previsto nella dotazione organica“, ha precisato in una recente nota l’Asl. “Permane una grave carenza di personale medico – ha precisato l’Asl foggiana – soprattutto nelle discipline già citate, cosa che ha recentemente determinato la temporanea chiusura del reparto di Pediatria di San Severo. Qualora non si dovessero assumere, con urgenza, importanti provvedimenti a contrasto di questo increscioso fenomeno, l’episodio sarà destinato a ripetersi anche per altre discipline. Evento che nessuno si augura“, è stato precisato ancora dalla Direzione generale dell’Azienda sanitaria locale. Oltre alla chiusura temporanea di Pediatria a San Severo, altro caso è stato quello, registrato il 10/01/2020, interessante l’ospedale di Cerignola per la carenza di ortopedici e Medici di Medicina Trasfusionale.

“In alcuni casi si tratta di preoccupazioni, più che condivise dalla Direzione Generale, in altri si aggiungono le strumentalizzazioni che, a vario titolo, alcuni utilizzano per paventare chiusure che né la Regione Puglia, né la ASL di Foggia intendono attuare. Anzi, in occasione dell’approvazione dell’ultimo piano di riordino della rete ospedaliera, la Direzione Generale ha negoziato con la Regione il numero di posti letto per la ASL di Foggia, ottenendo un aumento da 512 a 600“. “Abbiamo più volte spiegato – continua Piazzolla – che non vi è nessuna disattenzione da parte dell’Azienda e di tutti i collaboratori rispetto a questa seria criticità e che, viceversa, le nostre strutture non fanno altro che avviare procedure e concluderle con esito negativo. In alcuni casi i concorsi a tempo indeterminato sono andati addirittura deserti. Alla difficoltà di reclutamento, inoltre, si aggiunge la difficoltà di trattenere il personale assunto nelle strutture aziendali”. “In molti si dimettono, infatti, entro un anno dall’assunzione in quanto partecipano ad altri concorsi banditi da Aziende Sanitarie più vicine al loro luogo di residenza, oppure perchè scelgono strutture ospedaliere più vicine alle loro aspettative“.

“Noi continueremo – aveva precisato il Direttore Generale Piazzolla – a percorrere tutte le traiettorie per reclutare e cercare di trattenere, per quanto è nelle nostre possibilità, i medici specialisti. Contestualmente, però, chiediamo un intervento straordinario ed urgente di riprogrammazione delle borse di specialità, in particolare nelle discipline in cui è maggiore la difficoltà di reclutamento. Solo in questo modo sarà possibile inserire nuove forze nelle piante organiche di ASL e Aziende Ospedaliere. Altrimenti ci ritroveremo, a breve, a dover affrontare le stesse criticità per altre strutture che assicurano la salute dei nostri cittadini, come i Pronto Soccorso, le Ortopedie e le Anestesie”.

La riapertura dei termini per il conferimento degli incarichi

Ora, con recenti provvedimenti, la Regione Puglia ha comunicato la riapertura dei termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore medico della disciplina di pediatria e neonatologia dell’ospedale di San Severo.

Ancora: stessi termini e riapertura di avviso pubblico per la copertura di incarico di direttore medico della disciplina di ortopedia e traumatologia per l’ospedale di Manfredonia; ancora di direttore medico della disciplina di medicina interna per l’ospedale di Manfredonia, di direttore medico (sempre incarico di 5 anni, come per tutti per gli avvisi pubblici ai quali si fa riferimento in questo testo) della disciplina di chirurgia generale, sempre per l’ospedale San Camillo di Manfredonia.

Infine, ancora per l’ospedale di San Severo: riapertura dei termini per il conferimento di incarico per 5 anni di direttore medico della disciplina di chirurgia generale.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it