Procuratore Vaccaro “DDA non basta, servono 3 Procure. A Manfredonia aule per celebrare i processi..”

oltre a quella del capoluogo dauno, che coprirebbe l'area del Nord Capitanata, necessaria una per il territorio del, e una nel. Bene la D.D.A. a Foggia, ma non basta".

Lo ha detto stamani il Procuratore Capo del Tribunale di Foggia, dr. Ludovico Vaccaro, nel corso del convegno “Foggia incontra Foggia”, organizzato dalle associazioni: Rotary Foggia, Rotary Capitanata e Rotary Giordano, nella Sala Fedora, alla presenza di cittadini, associazioni e istituzioni.

“A Larino 90mila persone non giustificano una Procura, il nostro circondario è di 700mila..”

“Il circondario di Foggia – ha spiegato Vaccaro nel suo intervento – è di oltre 7.000 chilometri quadrati. Se pensiamo ad altre regioni il rapporto presidi – territorio è terribile. Liguria, per 5400 km2: 4 Province, 4 Procure, 4 Prefetture, 4 Squadre Mobili della Questura di Foggia, 4 reparti operativi. Idem il Molise, sempre nell’ottica del citato rapporto. A Larino 90mila persone non giustificano una Procura, il nostro circondario è pari a 700mila persone. E se lo dico io, che sono stato Procuratore Capo a Larino…”

Ancora “Pensiamo all’Abruzzo – ha continuato Vaccaro -, ci sono complessivamente 8 procure. Oltre ai capoluogo di Provincia – Pescara, L’Aquila, Chieti, Teramo – abbiamo Procure ad Avezzano, a Lanciano, a Vasto, a Sulmona, ridenti cittadine che non devono sicuramente fronteggiare situazioni come quelle della criminalità organizzata del Foggiano”.

“In Provincia di Foggia”, ha detto ancora il Procuratore Ludovico Vaccaro, “non abbiamo i presidi giudiziari (dopo riforma ministeriale,ndr) neanche per i processi a Lucera, Trinitapoli, Cerignola, Manfredonia, San Severo. Non è possibile. Cosa si è pensato di fare? Tutti i processi nel Tribunale di Foggia, ma manca il personale adeguato, in primis quello amministrativo, i cancellieri”.

“Ma non solo Procure e aule per i processi: in Provincia di Foggia servirebbe la Corte d’Appello, il Tar, il Tribunale per i Minori. Pensate a chi si sposta dal Viestano per andare a Bari, quando si parla di minori..”

“Abbiamo apprezzato l’impegno dello Stato centrale, ma Foggia ha bisogno di molto di più”

Per il futuro “Certo, abbiamo apprezzato l’impegno dello Stato centrale, dopo i recenti fatti correlati alla criminalità, le telefonate del ministero degli interni, i messaggi del Consiglio Superiore della Magistratura, ma non basta. Non basta. Foggia ha bisogno di molto di più: partiamo innanzitutto dalla riapertura di sedi dove si celebrano i processi. A Manfredonia, a San Severo, a Cerignola,il cittadino onesto o disonesto che sia deve avere un posto dove poter vedere celebrato il proprio processo”.

