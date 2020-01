Titolarità autorizzazioni e accreditamenti da Casa di Cura “San Michele” a “Prof Brodetti Spa”

, 25 gennaio 2020. “Titolarità delle autorizzazioni all’esercizio e degli accreditamenti” riguardanti la, facente capo alla giàcon sede legale a Manfredonia, trasferita in favore dell’incorporante “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.”, già titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale a Foggia.

E’ quanto disposto di recente dalla Regione Puglia, con disposizione valente dal 22 novembre 2019, “e comunque non prima che siano state effettuate le iscrizioni di legge“. Il trasferimento della titolarità fa riferimento “allo stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano” le autorizzazioni all’esercizio e gli accreditamentiriguardanti la Casa d cura “San Michele”. Al Direttore generale dell’Asl Foggia è stato demandato il compito degli adempimenti di competenza consequenziali alla fusione e al trasferimento della titolarità in oggetto della presente determinazione, riguardanti il rapporto contrattuale.

Fusione per incorporazione tra Casa di cura Prof. Brodetti SpA e Daunia Medica SpA

Con recente atto notarile, la “Casa di cura Prof. Brodetti s.p.a.” titolare della Casa di Cura “Villa Igea”, con sede legale in Foggia alla via Vittime Civili 112 aveva incorporato, a seguito di fusione per incorporazione, la “Daunia Medica s.p.a.” titolare della Casa di Cura “San Michele” con sede legale in Manfredonia (FG) via Cozzolete n. 29. La fusione per incorporazione ha decorrenza dal 22/11/2019. La” Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” mantiene la stessa denominazione, codice fiscale, partita IVA, legale rappresentante, consiglio di amministrazione e direttore sanitario”, ed ha chiesto: “di prendere atto della successione dal 22.11.2019 a titolo universale e ad ogni effetto di legge della “Casa di Cura Prof. Brodetti s.p.a.” in tutti i rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, anche nei confronti di Regione e ASL, di cui risultava titolare la “Daunia Medica s.p.a. […]”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it