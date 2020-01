Volpe “Ripetuti assalti criminalità nel Foggiano reazione scomposta, per debolezza e paura”

”Negli ultimi mesi, i loro ripetuti «assalti» – la definizione è del capo della Dda barese,– sono però reazione scomposta,. Si stanno rimodulando, vanno ridisegnando i loro assetti. Però, duramente colpite, accusano la botta e reagiscono come sono capaci, tritolo e piombo. Tanto più che per non pestarsi i piedi hanno fatto accordi tra loro, ma vacillano, qualche cosca è stata mezza decapitata e qualche cane sciolto si muove per conto suo. Mentre

E’ il passaggio di un articolo de L’Avvenire, a firma di Pino Ciociola, nel corso del quale si parla anche dei provvedimenti del Prefetto di Foggia, Grassi, relative ad alcune interdittive antimafia (10 in totale) emesse negli ultimi giorni, e interessanti società presenti a Manfredonia e Cerignola.

Focus relazione DIA – Ministro Interno Lamorgese