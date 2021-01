Foggia, 25 gennaio 2021. Oggi in molti parlano mentre è ancora in discussione l’atto AC 236 presso le Commissioni VIII e IX della Camera che è lo schema di DPCM che vede opere infrastrutturali, alcune in Capitanata, “affidate” a commissari.

“Tralasciando, per ora, come si è giunti a questo primo risultato, il Movimento per l’Equità Territoriale fa rilevare -sottolinea il referente provinciale foggiano Raffaele Cariglia- di aver reiteratamente denunciato, sui media e con lettere ai rappresentati istituzionali, lo stato di stallo al riguardo di molte opere che, oggi, rientrano nell’elenco del DPCM. L’atto AC236 però, seppur parzialmente positivo sbloccandone alcune, risulta con ombre e contraddizioni a causa o di caratteristiche progettuali e risorse non adeguate o di mancata inclusione per altre, altrettanto importanti e rispondenti similarmente alle caratteristiche previste dall’art. 1 del DPCM, nell’elenco attuale ex art. 4, DL 32/ 2019 ci sono invece opere completate, già in esercizio e da commissariare?!”. Ma andiamo per ordine sintetizzando i punti critici.

Sulle infrastrutture stradali le criticità riguardano la classificazione del DM 05.11.2011 con tipologia, caratteristiche di adeguamento e risorse previste dai seguenti interventi.

16 tratto Foggia-San Severo : la tipologia prevista è C1, Strada Extraurbana Secondaria “con una corsia per senso di marcia e, dopo attento studio, eventuali viabilità complanari e/o di servizio per alleggerire il traffico attuale…..”

: la tipologia prevista è C1, Strada Extraurbana Secondaria “con una corsia per senso di marcia e, dopo attento studio, eventuali viabilità complanari e/o di servizio per alleggerire il traffico attuale…..” Tangenziale ovest Foggia: la tipologia prevista è C1, Strada Extraurbana Secondaria, con una corsia per senso di marcia “con lavori di manutenzione straordinaria….”. Su tale opera, nel 2020, si è registrato un definanziamento di circa 70 milioni di euro e la declassificazione dell’intervento.

Eppure anche questo fine settimana è stato tragico per gli incidenti stradali. Niente. Per i due suddetti tratti nessun potenziamento. Nessun innalzamento dello standard prestazionale e di sicurezza mediante una nuova sezione di “tipo B”, Strada Extraurbana Principale con carreggiate separate e più corsie per senso di marcia. Così è destinata a rimanere la strozzatura con la stessa strada nel tratto Foggia –Cerignola, presente a sud con doppia corsia per senso di marcia, carreggiate separate, spartitraffico e complanari.

Sulle infrastrutture ferroviarie le criticità sono le seguenti.

– CIS Itinerario Napoli- Bari: mancata inclusione della stazione AV Foggia-Cervaro CUP J24C20000000009 e gli interventi di sistema correlati previsti dalle Delibere consiliari n. 13/2017 del Comune e n. 11/2018 della Provincia di Foggia , utili alla realizzazione del Hub intermodale con la connessione ferroviaria dell’aeroporto Gino Lisa alla rete TEN T, invece c’è al punto 6) il Raddoppio Cervaro – Bovino già attivato a giugno 2017 con i costi!?;

– CIS direttrice Napoli-Bari: mancata inclusione dell’ammodernamento ed elettrificazione della Foggia-Potenza, prevista dal ciclo 2007-2013 con CUP J19B12000040001 .

“Eppure a me risulta che tali questioni siano state segnalate, in quanto mi è stato chiesto una consulenza specifica al riguardo e che ho puntualmente fornito in data 16.01 u.s., ma senza esito positivo -precisa Pasquale Cataneo segretario del Circolo foggiano M24A-ET Tavoliere Monti Dauni di Foggia- per quanto detto ritengo l’AC 236 non risolutivo o esaustivo e lo segnalerò oggi stesso a tutti i parlamentari foggiani perché intervengano. Ciò per evitare che in Puglia, a sud, le tangenziali siano anche a tre corsie per senso di marcia e spartitraffico al nord, in Capitanata, ad una sola oppure che i pugliesi ed i lucani impieghino ancora con i treni più tempo per andare e tornare da Napoli/Roma. Non voglio essere corresponsabile di tale inversione di tendenza o svista così rilevante proprio quando la Capitanata ha, in Parlamento, la più ampia ed “omogenea” pattuglia della storia repubblicana precedentemente informata in merito dal M24A-ET.”