Carnevale di Manfredonia, l’iniziativa nel 1959 di Renzo Arbore e del maestro Garofalo

“Gent.ma Redazione, quest’anno per motivi ormai noti, il tradizionale Carnevale di Manfredonia che da tanti anni ci rallegra, non ci sarà. L’importante manifestazione, ammirata da tutti e riconosciuta dal 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali “Carnevale Storico”, si cercherà di rinviarla a questa estate.

Nel corso degli anni tanti sono stati i personaggi del mondo del cinema e dello spettacolo che hanno partecipato a questa prestigiosa manifestazione.

Ma l’aneddoto che vorrei porre alla vostra attenzione risale al 1959 dove i protagonisti furono il giovane Renzo Arbore e l’Orchestra Parker’s Boys del maestro Rico Garofalo.

E’ stato lo stesso Renzo Arbore a ricordare quell’evento in occasione della presentazione del Libro “Rico Garofalo una vita per la musica” ed. Il Castello, dedicato al suo maestro.

Renzo Arbore, rivivendo con emozione in suoi inizi artistici di quando faceva parte dell’Orchestra Parker’s Boys del maestro Rico Garofalo in qualità di cantante e clarinettista, ricordava un momento importante avvenuto durante il Carnevale Dauno di Manfredonia del 1959, manifestazione che quell’anno si svolgeva nei primi giorni di febbraio.

Infatti dopo la sfilata dei carri allegorici l’Orchestra Parker’s Boys era stata scelta per il “Gran Veglione”per intrattenere il numeroso pubblico con le loro impareggiabili esecuzioni e, tenuto conto dell’importanza di quell’ evento, la band cercava novità per conquistarlo.

Ma l’ intuizione geniale l’ebbero proprio Renzo Arbore e Rico Garofalo e consentì al gruppo di ottenere un successo straordinario.

Qualche giorno prima si era concluso il 9° Festival di Sanremo (dal 29 al 31 gennaio), condotto da Enzo Tortora, evento considerato di importanza nazionale.

Renzo Arbore e Rico Garofalo decisero: “Perché non proponiamo le canzoni del Festival appena concluso?”.

Bisogna tener conto che nel 1959 la Rai era agli inizi delle sue programmazioni e trasmetteva solo il canale nazionale. Non tutte le famiglie, specie al sud, avevano la possibilità di avere in casa un televisore quindi ci si accontentava di ascoltare le canzoni del Festival attraverso la radio.

Continuando con il suoi ricordi il noto showman disse che si organizzò bene con Rico Garofalo e quindi decisero di eseguire le canzoni del Festival di Sanremo. Quando L’Orchestra suonò le prime note e Renzo Arbore in qualità di cantante intonò la canzone vincente di quel Festival, “Piove” di Domenico Modugno meglio nota come “Ciao Ciao Bambina”, il pubblico impazzì di gioia, fu un successo strepitoso perchè ascoltare dal vivo le canzoni del Festival di Sanremo appena concluso fu come parteciparvi direttamente.

L’Orchestra del Maestro Rico Garofalo eseguì a tamburo battente le canzoni riscuotendo consensi e ammirazione. Fu considerato un concerto coraggioso e innovativo per quei tempi”. (NOTA STAMPA)