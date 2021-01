COVID, a Vieste “sanzionati 7 operatori commerciali all’interno dell’area adibita a mercato”

Vieste, 25 gennaio 2021. Con una nota del Comandante della Polizia Locale di Vieste, apprendiamo che in un controllo capillare, finalizzato al rispetto della normativa anticontagio Covid 19 sono stati sanzionati sette operatori commerciali all’interno dell’area adibita a mercato quindicinale.

Agli stessi oltre alla sanzione amministrativa è stata disposta anche la chiusura provvisoria per 5 giorni, per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

All’interno dell’area adibita alla vendita di prodotti ortofrutticoli e ittici invece, è stata sanzionata una persona poiché non faceva uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L’esito delle attività è stato comunicato tempestivamente al Sindaco Avv. Giuseppe NOBILETTI, che si è complimentato

La Polizia Locale si sta distinguendo per il contributo fondamentale al presidio del territorio continua il Comandante che confida in un massimo senso di responsabilità da parte di tutti.

Il Comandante della Polizia Locale di Vieste

Commissario Capo

Avv. Caterina CIUFFREDA