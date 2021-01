Covid Puglia, Lopalco si esalta: “Non siamo rossi per merito nostro”

Bari, 25/01/2021 – (repubblica) «Non vorrei azzardare, ma il fatto di non essere mai andati in zona rossa forse è stato anche merito delle nostre misure sulla scuola. E questo spiega anche perché in Puglia oggi l’Rt supera 1: la circolazione è stabile perché non siamo mai stati zona rossa». L’assessore regionale alla Salute, Pierluigi Lopalco, non si spinge in previsioni, ma nella lotta al Covid vede il bicchiere delle scelte politiche comunque mezzo pieno.

Sette ordinanze sulla scuola mostrano però come la politica sia andata un po’ a tentoni.

«Il fatto di aver emesso numerose ordinanze è un po’ in linea con l’approccio necessario al contenimento della pandemia. Le ordinanze sono la conseguenza dei Dpcm emanati dal governo e che, comunque, davano alle Regioni la possibilità di emettere ordinanze restrittive. Il problema è che sulla scuola è evidente si sia consumato un forte dibattito ideologico e politico che ha esulato da esigenze puramente epidemiologiche. Ditemi però, nel corso della pandemia, quali misure di restrizione non abbiano scontentato questa o quella categoria».(repubblica)