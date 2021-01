Covid Puglia, meno del 10% ultrasettantenni vaccinato

Bari, 25/01/2021 – (repubblica) Con 74.547 dosi somministrate, la Puglia ha utilizzato il 79.9% dei vaccini a sua disposizione in questo momento e attende, per oggi la consegna di nuove 27mila fiale da Pfizer. L’azienda farmaceutica ha confermato la distribuzione delle dosi.

Mentre Moderna dovrebbe far arrivare 4.400 dosi tra mercoledì e giovedì prossimi. In questo momento in Puglia si sta procedendo ai richiami, le nuove inoculazioni sono state rallentate in attesa dell’arrivo di altre consegne. Stando al report del ministero della Salute, sono 6.679 i pugliesi da 70 anni in su ad essere stati vaccinati, si tratta in gran parte degli ospiti delle Rsa e Rssa.(repubblica)