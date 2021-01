Il cosiddetto Email Marketing, ovvero sostanzialmente le strategie di marketing che si concretizzano tramite l’invio di email, merita di essere valorizzato oppure è un canale di comunicazione ormai obsoleto?

Sicuramente l’Email Marketing non può essere definito una strategia di ultima generazione, ma questo non significa che non sia efficace; senza dubbio oggi effettuare strategie di marketing in questo modo richiede maggiore accortezza rispetto al passato, ma i risultati che si possono conseguire possono essere altrettanto efficaci, anzi possono esserlo ancora di più rispetto a quando l’Email Marketing era la “regina” delle soluzioni di marketing online.

Ed allora, come dovrebbe essere fatto l’Email Marketing oggi? Cerchiamo di rispondere nel dettaglio.

Fondamentale l’utilizzo di un’email professionale

Anzitutto, bisogna sottolineare che l’utente medio ha una maggiore consapevolezza di questo canale di comunicazione e anche dei relativi rischi, si pensi ad esempio alle classiche email di phishing che possono costituire una seria minaccia per la propria privacy e perfino per il proprio denaro, di conseguenza è fondamentale utilizzare un’email professionale.

Come si può evincere visitando i siti web di società che offrono servizi di email professionale come Top Host, queste caselle email prevedono un indirizzo comprensivo del dominio, nonché del brand, dell’azienda in questione, e questo è indice di grande affidabilità; chiunque, d’altronde, sarebbe scettico dinanzi alla mail di un’azienda che si presenta con una mail gratuitamente registrabile nei vari servizi online!

Personalizzare l’email: alcune idee

Se in passato l’Email Marketing era adoperato come mero canale pubblicitario, ovvero appunto come strumento tramite cui inviare messaggi pubblicitari standardizzati, oggi questa strategia va usata in un modo ben più accurato.

L’ideale è personalizzare il contenuto della mail, e oggi vi sono infiniti modi per farlo: se si dispone di determinati dati relativi a un utente, ad esempio le pagine del sito Internet aziendale su cui si è maggiormente soffermato, si può inviare una mail pubblicitaria relativa allo specifico prodotto che ha visitato, e questo amplifica notevolmente le possibilità di concludere la vendita.

La personalizzazione si può concretizzare anche in modi diversi, ad esempio inviando una mail di auguri nel giorno del compleanno dell’utente, se si conosce la sua data di nascita, e cogliendo l’occasione per informarlo sulle principali novità.

Informare è meglio che pubblicizzare

Un’altra strategia fruttuosa per questo tipo di marketing online può essere inoltre quella di informare l’utente, nel senso più ampio del termine: può essere una buona idea, ad esempio, quella di informarlo su una promozione in corso, su una svendita disponibile nella sua città, su una nuova apertura, sul restyling dell’e-commerce ufficiale, tutte comunicazioni destinate a rivelarsi molto più efficaci rispetto al mero messaggio pubblicitario.

L’importanza della fidelizzazione

Un’ulteriore ed importante parola d’ordine per fare Email Marketing con successo è inoltre fidelizzazione: piuttosto che inviare email di carattere generico a contatti generalisti, è ben preferibile rivolgere comunicazioni personalizzate a persone che sono già state clienti, o comunque che hanno mostrato concreto interesse a quanto proposto tramite la richiesta di informazioni e/o di un preventivo.

Fare Email Marketing oggi, dunque, è sicuramente più complicato rispetto al passato, ma se si opera con professionalità e senza lasciar nulla al caso, le possibilità di conseguire ottimi risultati sono davvero altissime. (nota stampa)