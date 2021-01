Foggia. Appello Incedit: “Riprendere i campionati dilettantistici rispettando i protocolli”

Foggia, 25 gennaio 2021. Il gruppo sportivo della ASD Foggia Incedit conferma la propria volontà di riprendere appena possibile attività agonistica, magari sottoscrivendo un rigido protocollo sanitario per tutelare la salute dei propri tesserati.

La speranza è che si possa ripartire dopo il termine del 5 marzo 2021 indicato dal Governo.

Tutti insieme dobbiamo essere uniti, FIGC LND Puglia e società appartenenti al Comitato, senza fare distinzione di categoria, che sia Eccellenza, Promozione oppure Prima Categoria.

Siamo consapevoli del momento sanitario difficile che stiamo vivendo, ma dobbiamo riavviare le nostre attività a prescindere dalla categoria, compiendo un piccolo passo verso la normalità.

Lo sport è un importante momento di aggregazione per tanti ragazzi ma noi siamo certi che con le giuste e dovute precauzioni, il ritorno in campo sia possibile. Siamo fermamente convinti che se può ripartire il campionato di Eccellenza, possa e dovrà riaprire i battenti il campionato di Promozione, per non far cadere nel dimenticatoio tutto il resto dei campionati dilettantistici appartenenti al Comitato Regionale Puglia.

Abbiamo disputato delle gare prima della sospensione e non si può pensare di far ripartire solo in parte i campionati.

Ognuno di noi ha affrontato importanti investimenti economici, quindi riponiamo la nostra fiducia nelle istituzioni e siamo certi che la Lega Nazionale Dilettanti Puglia, col suo presidente Vito Tisci e il suo direttivo, possa trovare un punto di incontro con i vertici superiori per la conclusione della stagione.

Da uomini di sport quali siamo, ci andrebbe bene anche cambiare il format, purché ritorniamo a riprendere con le giuste precauzioni e i giusti protocolli i campionati dilettantistici.

Foggia, 25 gennaio 2021 – ASD INCEDIT CALCIO FOGGIA