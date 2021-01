Il 24 gennaio 1861 – il Corpo dei Carabinieri Reali diventa Arma

Una tappa fondamentale nella serie degli ordinamenti relativi all’Arma dei Carabinieri è costituita dal R.D. del 24 gennaio 1861, con il quale il Governo, nel più ampio quadro della riorganizzazione dell’Esercito, conseguente all’annessione delle nuove province italiane al Regno di Sardegna, ristruttura il Corpo dei Carabinieri, al quale viene attribuita per la prima volta in forma ufficiale la denominazione di Arma, confermandole il primo posto fra tutte le Armi dell’Esercito, come del resto sancito dalle Regie Patenti del 13 luglio 1814 istitutive del Corpo dei Carabinieri che all’art. 12 recita ”sarà considerato nell’Armata per il primo fra gli altri dopo le Guardie nostre del Corpo”.

Due mesi dopo, il 17 marzo 1861 è proclamato a Torino il Regno d’Italia e l’antica «Armata Sarda» assume la denominazione di «Regio Esercito Italiano»; ai Carabinieri è confermato il primo posto fra tutte le Armi dell’Esercito.

L’appellativo Arma usato in precedenza stava piuttosto a significare milizia o Forza Armata e, nel caso specifico dei Carabinieri, anche distinzione tra specialità a piedi e a cavallo. Lo stesso R.D. 24 gennaio 1861, nella parte concernente i Carabinieri, dopo avere considerato nella premessa «l’aumento territoriale dello Stato e la necessità di ampliare l’Arma dei Carabinieri», intitola il primo capitolo «Composizione e forza del Corpo», mentre il secondo porta il titolo «Istituzione e prerogativa dell’Arma dei Carabinieri Reali». Nel capitolo sesto viene nuovamente usato l’appellativo di Corpo nel disciplinare le sue «relazioni colle autorità civili e militari».

Questa discontinuità di denominazione avrà termine solamente con la legge «sull’ordinamento dell’Esercito» promulgata il 30 settembre 1873, la quale sanziona in via definitiva all’art. 7 l’appellativo di «Arma dei Carabinieri Reali», mutatosi nel 1946 in quello attuale di Arma dei Carabinieri, con la proclamazione della repubblica.